



Сегодня в Волгограде и Волжском стартуют дебаты среди участников праймериз «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования, этим вечером публичные дискуссии состоятся в спорткомплексе «Зенит» Краснооктябрьского района, ДК «Патриот» Кировского района и молодежном центре «Юность Волжского». Среди выступающих заявлены несколько действующих народных избранников. На одной из площадок в словесном батле сойдутся два действующих областных депутата – Татьяна Бухтина и Михаил Рогозин. Также запланированы выступления городского нардепа Алексея Волоцкова и регионального законодателя Станислава Короткова.

Публичные споры будут посвящены темам здравоохранения, экологии, физкультуры и спорта, поддержке людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Ораторы должны озвучить свои конструктивные предложения по решению проблем в этих сферах и ответить на вопросы зала.

Перед спикерами стоит нелегкая задача – выступить ярко и креативно, но не сказать чего-нибудь лишнего. После череды федеральных скандалов с досадными ляпами представителей власти, среди которых оказался и волгоградский законодатель, членам партии власти рекомендовано «следить за языком». Напомним, после громкой истории с высказыванием Гасана Набиева о тунеядцах и алкашах, получающих 8 тысяч рублей пенсии, лидер реготделения «ЕР» Сергей Горняков сделал всем партийцам предупреждение. Он настоятельно призвал своих коллег четко формулировать мысли, чтобы потом не приходилось краснеть ни самим, ни всему реготделению партии. Гасан Набиев, напомним, за свою неосторожную реплику поплатился партийным билетом «ЕР» и депутатским мандатом. К слову, главный единоросс региона, как стало известно информагентству, сегодня посетит одну из площадок дебатов. Сергей Горняков, по сей видимости, руководствуется принципом: доверяй, но проверяй.

Участниками предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Волгоградскую областную думу на сегодняшний день являются более 100 человек, из которых только несколько – действующие "слуги народа". Однако уже в ближайшие дни узнаваемых фамилий в перечне возможных кандидатов в депутаты станет больше. Прием заявок завершится 30 апреля. Праймериз состоится 26 мая. Победителей включат в предвыборный список «ЕР». Выборы в новый созыв регионального парламента пройдут 8 сентября.



