Культура

"Любовь, гоп-опера и пингвины": в Волгограде прошел студенческий театральный фестиваль

Культура 09.04.2019 09:14
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09.04.2019 09:14


Полтора десятка студенческих театров эстрадных миниатюр в течение нескольких дней радовали волгоградцев своим мастерством на 35-м фестивале “Земля - планета людей”, сообщает ИА “Высота 102”. Главными темами завершившегося накануне вечером фестиваля стали вечные вопросы о добре и зле, смысле жизни, любви и дружбе. Об этом и о многом другом языком театральных образов со сцены говорили студенты из Волгограда, Брянска, Самары, Ростова-на-Дону, Казани и Архангельска.
Так, казанский коллектив “Сдвиг по фазе” сделал героями своих миниатюр выброшенный мимо урны фантик и работника ЖКХ, защитника сосулек и грабителя банка. 
Волгоградский СТЭМ “Второй состав” поставил трагикомедию “Про любовь”. Студенты задались вопросом, что же такое любовь, как долго она живет. Показали они и то, как люди отдаляются друг от друга, уходя в виртуальный мир и меняя реальных друзей на виртуальных, а полноценное общение на лайки. 
Ростовчане из театра “Палант” привезли в Волгоград “Гоп-оперу”, главный герой которой - “реальный пацан”, влюбившийся в нормальную девушку, ради которой оставил в прошлом пиво, “отжим” телефонов и спортивный костюм.
СТЭМ “Точка опоры” из ВолГУ поставил драматическую пьесу Екатерины Мавроматис “Молоко”. Муж главной героини приносит домой …пингвинов. Это меняет ее жизнь - чтобы ухаживать за птицами женщина находит работу рядом с домом, и бывший повар становится  школьным психологом. В школе она пытается помочь ученику, который, сбегая от серой реальности и непонимающей его семьи, становится “зацепером”. Чтобы почувствовать вкус опасности, они с друзьями запрыгивают на движущийся транспорт и едут на нем сколько можно. И школьный психолог находит общий язык с подростками-экстремалами.

Но больше всего зрителей впечатлила черная комедия миниатюр “Неприемный день”, поставленная по авторской пьесе сценариста, режиссера и ведущего фестиваля Вячеслава Кощеева. Ее показал победитель фестиваля СТЭМ “Атас!”. Это повествование о связи ада и рая. Однажды грехи на земле “обесценились”, а хорошие дела вошли в моду. И за каждый, даже самый малый хороший поступок, человек получал путевку в рай. Это привело к настоящему кризису загробного мира - рай переполнен - в аду пусто. Сотрудники  преисподней ушли в отпуск, а “райскому комитету” приходится проводить антикризисное совещание и объявлять неприемный день.
К сожалению, в жизнь театрального фестиваля вмешалась и большая политика, как говорят “за кулисами”. Студенческие коллективы из Киева и Днепропетровска, которым на родине “настоятельно не рекомендовали” ехать в Россию, участие в 35-м фестивале не принимали.




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