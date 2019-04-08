Происшествия

Студентка из Индии “увела” из магазина в Волгограде кеды и джинсы

Происшествия 08.04.2019 12:01
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08.04.2019 12:01


Молодую девушку задержали полицейские по подозрению в краже из магазина. Как сообщили  сегодня ИА “Высота 102”   в УМВД России по Волгограду, сигнал о краже поступил в полицию  из торговой точки в Советском районе. Оказалось, что 19-летняя студентка одного из вузов спрятала под куртку  кеды и 3 пары джинсов  и вышла из магазина, не оплатив товар. Девушка во всем созналась и рассказала, что вещи ей понравились и она захотела оставить  их себе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Кража”.
Как стало известно информагентству из компетентных источников, по предварительным данным,  магазинную кражу совершила гражданка Индии, обучающаяся в медуниверситете.

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