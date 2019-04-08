Студентка из Индии “увела” из магазина в Волгограде кеды и джинсы





Молодую девушку задержали полицейские по подозрению в краже из магазина. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, сигнал о краже поступил в полицию из торговой точки в Советском районе. Оказалось, что 19-летняя студентка одного из вузов спрятала под куртку кеды и 3 пары джинсов и вышла из магазина, не оплатив товар. Девушка во всем созналась и рассказала, что вещи ей понравились и она захотела оставить их себе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Кража”.

Как стало известно информагентству из компетентных источников, по предварительным данным, магазинную кражу совершила гражданка Индии, обучающаяся в медуниверситете.