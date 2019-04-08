Происшествия

Житель Волгоградской области собирался кормить марихуаной кроликов (ВИДЕО)

Происшествия 08.04.2019 11:47
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08.04.2019 11:47



Двоих жителей Светлоярского района задержали полицейские по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД,  на посту ДПС в Светлоярском районе инспекторы  остановили рейсовый  автобус “СНТ “Химик” - кинотеатр “Юбилейный”. При досмотре  в рюкзаке, который принадлежал двоим молодым людям 18 и 24 лет, полицейские нашли пакет с дурманящим растением. Один из них объяснил правоохранителям, что собрал “травку для кроликов”. 
Тем не менее любителей животных отправили под арест, им грозит до 10 лет лишения свободы  за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Известно, что в момент задержания парни находились в состоянии наркотического опьянения.

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