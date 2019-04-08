Подозреваемого в грабеже и угоне жителя Котовского района задержали полицейские во Владимирской области. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в сентябре прошлого года в одном из населенных пунктов района неизвестный угнал мопед и похитил сотовый телефон. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 20-летний местный житель, но к тому моменту он успел скрыться. Парня объявили в федеральный розыск. Он был задержан накануне. Известно, что все это время он перебивался случайными заработками. Расследуется уголовное дело по статьям “Грабеж” и “Неправомерное завладение транспортным средством”. Решается вопрос о взятии беглеца под стражу.