Компания «СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя»

Здравоохранение 07.04.2019 05:33 Реклама
315 0
07.04.2019 05:33
Интерактивные технологии и «умные» пространства прочно обосновались в современном мире. Тренд на создание виртуальных помощников не обошел стороной и страховые медицинские организации. «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в 2018 году разработала креативное решение, призванное помочь ответить на наиболее частые вопросы граждан, застрахованных по ОМС, а также визуализировать образ страхового представителя – интерактивное пространство, объединяющее ростовую фигуру и сенсорный планшет», – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.
Напомним, что институт страховых представителей существует с 2016 года, помощники 3-х уровней оказывают пациентам содействие при возникновении тех или иных вопросов в системе ОМС.
«Предлагая свое инновационное решение, команда СОГАЗ-Мед ставила основную цель – донести до населения информацию о том, что страховые представители – это реальные люди, к которым можно и нужно обращаться за помощью. Таким образом страховая медицинская организация призывает пациентов активнее взаимодействовать со страховыми представителями и не бояться отстаивать свои права в системе ОМС. Ведь обратная связь от граждан позволяет повысить качество оказания медицинских услуг, а значит – улучшить сервис для конечного потребителя», – считают в компании.
Как отмечает Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов: «Важно помнить, что в центре внимания страховой медицинской организации находятся люди – наши застрахованные. И наша задача – обеспечить им возможность доступной связи со страховыми представителями в случае возникновения вопросов или проблем».
В конце 2018 года в медицинских организациях 40 субъектов Российской Федерации появились ростовые фигуры страховых представителей «Катя» от СОГАЗ-Мед. Часть из них оснащена интерактивным планшетом, способным ответить на вопросы застрахованных о программе ОМС в режиме реального времени. Таким образом реализуется приоритетная задача по информированию граждан об их правах в системе обязательного медицинского страхования.
Наличие ростовой фигуры позволяет обеспечить посетителей медицинских организаций контактной информацией о страховой компании. Уже летом 2018 года на этапе запуска пилотного проекта в нескольких субъектах РФ к данным ростовым фигурам страхового представителя СОГАЗ-Мед был проявлен большой интерес населения. Получая обратную связь, сотрудники компании фиксировали многочисленные положительные отклики и благодарности застрахованных, за создание такого понятного, удобного и простого сервиса.
«Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный)», - напоминают сотрудники компании. Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.
Реклама
Популярное по теме
14.03.2019 11:01
12509 10
14.03.2019 10:32
9124 8
05.04.2019 10:40
6963 5
В Волгограде появилась мировая продукция на основе антивозрастных технологий06.04.2019 05:55
Здравоохранение 06.04.2019 05:55
1471 0 Обсудить
В Волгоград эвакуировали обгоревшего на пожаре ребенка05.04.2019 18:01
Здравоохранение 05.04.2019 18:01
1367 5 Обсудить
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больниц05.04.2019 10:40
Здравоохранение 05.04.2019 10:40
6963 5 Обсудить
Губернатор проверил «пульс» волгоградского кардиоцентра03.04.2019 11:13
Здравоохранение 03.04.2019 11:13
9887 11 Обсудить
Первые «автопоезда» здоровья пошли в глубинку Волгоградской области01.04.2019 16:30
Здравоохранение 01.04.2019 16:30
4930 10 Обсудить
В Волгоградской области из-за всплеска весенней простуды закрыли школу26.03.2019 10:41
Здравоохранение 26.03.2019 10:41
6569 2 Обсудить
Как подготовиться к сезону летних отпусков25.03.2019 14:58
Здравоохранение 25.03.2019 14:58
1148 0 Обсудить
В Волгоградской области за три года количество абортов сократилось на 69%25.03.2019 09:12
Здравоохранение 25.03.2019 09:12
2175 1 Обсудить
В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиации14.03.2019 11:01
Здравоохранение 14.03.2019 11:01
12509 10 Обсудить
В волгоградской больнице №25 откроют роддом14.03.2019 10:32
Здравоохранение 14.03.2019 10:32
9124 8 Обсудить
Медикам раскроют тайны грядущих перемен в здравоохранении Волгоградской области14.03.2019 09:04
Здравоохранение 14.03.2019 09:04
6798 10 Обсудить
В Волгоградской области лечатся от СПИДа более 6 тысяч человек13.03.2019 14:40
Здравоохранение 13.03.2019 14:40
7120 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ остается закрытой одна школа11.03.2019 12:51
Здравоохранение 11.03.2019 12:51
2200 4 Обсудить
В Волгограде эпидемия простуды пошла на спад04.03.2019 13:21
Здравоохранение 04.03.2019 13:21
6948 8 Обсудить
На всероссийской горячей линии по кори ждут звонков от волгоградцев04.03.2019 10:28
Здравоохранение 04.03.2019 10:28
878 8 Обсудить
Реклама