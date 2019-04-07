Компания «СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя»





Интерактивные технологии и «умные» пространства прочно обосновались в современном мире. Тренд на создание виртуальных помощников не обошел стороной и страховые медицинские организации. «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в 2018 году разработала креативное решение, призванное помочь ответить на наиболее частые вопросы граждан, застрахованных по ОМС, а также визуализировать образ страхового представителя – интерактивное пространство, объединяющее ростовую фигуру и сенсорный планшет», – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.

Напомним, что институт страховых представителей существует с 2016 года, помощники 3-х уровней оказывают пациентам содействие при возникновении тех или иных вопросов в системе ОМС.

«Предлагая свое инновационное решение, команда СОГАЗ-Мед ставила основную цель – донести до населения информацию о том, что страховые представители – это реальные люди, к которым можно и нужно обращаться за помощью. Таким образом страховая медицинская организация призывает пациентов активнее взаимодействовать со страховыми представителями и не бояться отстаивать свои права в системе ОМС. Ведь обратная связь от граждан позволяет повысить качество оказания медицинских услуг, а значит – улучшить сервис для конечного потребителя», – считают в компании.

Как отмечает Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов: «Важно помнить, что в центре внимания страховой медицинской организации находятся люди – наши застрахованные. И наша задача – обеспечить им возможность доступной связи со страховыми представителями в случае возникновения вопросов или проблем».

В конце 2018 года в медицинских организациях 40 субъектов Российской Федерации появились ростовые фигуры страховых представителей «Катя» от СОГАЗ-Мед. Часть из них оснащена интерактивным планшетом, способным ответить на вопросы застрахованных о программе ОМС в режиме реального времени. Таким образом реализуется приоритетная задача по информированию граждан об их правах в системе обязательного медицинского страхования.

Наличие ростовой фигуры позволяет обеспечить посетителей медицинских организаций контактной информацией о страховой компании. Уже летом 2018 года на этапе запуска пилотного проекта в нескольких субъектах РФ к данным ростовым фигурам страхового представителя СОГАЗ-Мед был проявлен большой интерес населения. Получая обратную связь, сотрудники компании фиксировали многочисленные положительные отклики и благодарности застрахованных, за создание такого понятного, удобного и простого сервиса.