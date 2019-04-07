Здравоохранение

Компания «СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя»

Здравоохранение 07.04.2019 05:33 Реклама
315 0
07.04.2019 05:33


Интерактивные технологии и «умные» пространства прочно обосновались в современном мире. Тренд на создание виртуальных помощников не обошел стороной и страховые медицинские организации. «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в 2018 году разработала креативное решение, призванное помочь ответить на наиболее частые вопросы граждан, застрахованных по ОМС, а также визуализировать образ страхового представителя – интерактивное пространство, объединяющее ростовую фигуру и сенсорный планшет», – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.
Напомним, что институт страховых представителей существует с 2016 года, помощники 3-х уровней оказывают пациентам содействие при возникновении тех или иных вопросов в системе ОМС.
«Предлагая свое инновационное решение, команда СОГАЗ-Мед ставила основную цель – донести до населения информацию о том, что страховые представители – это реальные люди, к которым можно и нужно обращаться за помощью. Таким образом страховая медицинская организация призывает пациентов активнее взаимодействовать со страховыми представителями и не бояться отстаивать свои права в системе ОМС. Ведь обратная связь от граждан позволяет повысить качество оказания медицинских услуг, а значит – улучшить сервис для конечного потребителя», – считают в компании.
Как отмечает Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов: «Важно помнить, что в центре внимания страховой медицинской организации находятся люди – наши застрахованные. И наша задача – обеспечить им возможность доступной связи со страховыми представителями в случае возникновения вопросов или проблем». 
В конце 2018 года в медицинских организациях 40 субъектов Российской Федерации появились ростовые фигуры страховых представителей «Катя» от СОГАЗ-Мед. Часть из них оснащена интерактивным планшетом, способным ответить на вопросы застрахованных о программе ОМС в режиме реального времени. Таким образом реализуется приоритетная задача по информированию граждан об их правах в системе обязательного медицинского страхования. 
Наличие ростовой фигуры позволяет обеспечить посетителей медицинских организаций контактной информацией о страховой компании. Уже летом 2018 года на этапе запуска пилотного проекта в нескольких субъектах РФ к данным ростовым фигурам страхового представителя СОГАЗ-Мед был проявлен большой интерес населения. Получая обратную связь, сотрудники компании фиксировали многочисленные положительные отклики и благодарности застрахованных, за создание такого понятного, удобного и простого сервиса. 
«Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный)», - напоминают сотрудники компании. Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиации
14.03.2019 11:01
12509 10
В волгоградской больнице №25 откроют роддом
14.03.2019 10:32
9124 8
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больниц
05.04.2019 10:40
6963 5
Здравоохранение
06.04.2019 05:55
Здравоохранение 06.04.2019 05:55
1471 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2019 18:01
Здравоохранение 05.04.2019 18:01
1367 5 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
05.04.2019 10:40
Здравоохранение 05.04.2019 10:40
6963 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.04.2019 11:13
Здравоохранение 03.04.2019 11:13
9887 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2019 16:30
Здравоохранение 01.04.2019 16:30
4930 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2019 10:41
Здравоохранение 26.03.2019 10:41
6569 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2019 14:58
Здравоохранение 25.03.2019 14:58
1148 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2019 09:12
Здравоохранение 25.03.2019 09:12
2175 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 11:01
Здравоохранение 14.03.2019 11:01
12509 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 10:32
Здравоохранение 14.03.2019 10:32
9124 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 09:04
Здравоохранение 14.03.2019 09:04
6798 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
13.03.2019 14:40
Здравоохранение 13.03.2019 14:40
7120 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
11.03.2019 12:51
Здравоохранение 11.03.2019 12:51
2200 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.03.2019 13:21
Здравоохранение 04.03.2019 13:21
6948 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.03.2019 10:28
Здравоохранение 04.03.2019 10:28
878 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

07:22
Жителям улицы Весенней в Волгограде весна не мила из-за мусорного регоператораСмотреть фотографии
05:33
Компания «СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя»Смотреть фотографии
23:24
Двое детей и женщина попали в больницу после ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:43
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозеСмотреть фотографии
21:07
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбищеСмотреть фотографии
16:59
Вкладчики КПК «Диамант» в Волгограде взыскивают свои деньги через судСмотреть фотографии
15:19
Юного титулованного самбиста из Волгограда тепло встретили в ГосдумеСмотреть фотографии
13:02
Мировая звезда LP сотворила невозможное на сцене Волгоградского ЦКЗ (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:45
Под Волгоградом ликвидируют вспышку бруцеллезаСмотреть фотографии
11:36
В Центральном районе Волгограда провели субботник без «комсомольского задора»Смотреть фотографии
11:09
Рунет 2018: показатели растут, но дефицит кадров остаетсяСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде увековечили память «отца» международного театрального фестиваляСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде после выборов в гордуму сменили трех председателей ТИКСмотреть фотографии
07:22
Под Волгоградом из-за повреждения водоспускной трубы размыло плотинуСмотреть фотографии
05:55
В Волгограде появилась мировая продукция на основе антивозрастных технологийСмотреть фотографии
22:17
В Волжском подросток-велосипедист попал под машинуСмотреть фотографии
21:20
В Волгограде всемирно известный спортсмен провел мастер-класс для слабослышащих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
Бытовки волгоградского завода «Красный Октябрь» обретают цивилизованный видСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Власти назвали волгоградские аварийные дома - счастливчики Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
В Волгоград эвакуировали обгоревшего на пожаре ребенкаСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде облсуд снова оправдал экс-директора благотворительного фонда Дениса Землянского Смотреть фотографии
16:11
В Волгограде завхоз ограбил собственный офисСмотреть фотографии
15:52
Волгоградцы потрудились на высадке лип около храмаСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде вынесли приговор несостоявшимся "революционерам"Смотреть фотографии
15:24
Волгоградцу грозит срок за "компромат" на полицейскогоСмотреть фотографии
14:58
В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района Смотреть фотографии
14:44
В Волгограде полицейские выявили два десятка маршрутчиков-нарушителейСмотреть фотографии
14:27
«МегаФон» стал лучшей телекоммуникационной компанией для старта карьерыСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде пережившим ужасы жизни в аварийных общежитиях дадут новые квартирыСмотреть фотографии
13:41
Первый в Волгограде фестиваль постной кухни поразил гостей буйством красок и вкуса (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 