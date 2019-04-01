Расследования

В Волгоградской области будут судить молодого атлета за контрабанду стероидов

Расследования 01.04.2019 16:08
542 1
01.04.2019 16:08


Молодой человек, увлекающийся “железным спортом”, пойдет под суд за контрабанду стероидов. Как сегодня рассказала ИА “Высота 102”  старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинение по статье “Контрабанда сильнодействующих веществ” в отношении 22-летнего жителя Котовского района. По данным следствия, в декабре прошлого года он через Интернет заказал 99 таблеток метандиенона. Посылку с запрещенным веществом ему прислали из Белоруссии. После ее получения, парня задержали. Стражам порядка он объяснил, что просто хотел набрать мышечную массу. Теперь молодому спортсмену грозит до 7 лет тюрьмы.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводили сотрудники регионального УФСБ России.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатность
29.03.2019 13:31
19170 14
"Опять дома": экс-депутатам Волгоградской гордумы померещилась подписка о невыезде
26.03.2019 17:27
14077 13
Под Волгоградом подозреваемому в изнасиловании школьницы срочно ищут нового переводчика (ВИДЕО)
22.03.2019 14:55
10784 26
Расследования
01.04.2019 14:32
Расследования 01.04.2019 14:32
4358 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.04.2019 13:21
Расследования 01.04.2019 13:21
4991 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.04.2019 10:26
Расследования 01.04.2019 10:26
1342 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.03.2019 16:18
Расследования 29.03.2019 16:18
4032 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.03.2019 13:31
Расследования 29.03.2019 13:31
19170 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.03.2019 17:15
Расследования 28.03.2019 17:15
4766 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.03.2019 15:33
Расследования 28.03.2019 15:33
5870 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.03.2019 14:43
Расследования 28.03.2019 14:43
5694 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.03.2019 14:37
Расследования 28.03.2019 14:37
1499 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.03.2019 15:20
Расследования 27.03.2019 15:20
3787 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.03.2019 15:09
Расследования 27.03.2019 15:09
4386 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.03.2019 13:35
Расследования 27.03.2019 13:35
5108 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.03.2019 12:28
Расследования 27.03.2019 12:28
2365 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.03.2019 12:05
Расследования 27.03.2019 12:05
11427 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.03.2019 17:41
Расследования 26.03.2019 17:41
3653 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:31
В Волгограде поймали одного из виновников образования гигантской свалки строительных отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцовСмотреть фотографии
17:15
Автомобиль улетел в кювет у Волжской ГЭС, есть пострадавшийСмотреть фотографии
16:55
При столкновении двух иномарок в Волжском пострадал 82-летний водительСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде жители обеспокоены судьбой водоема с уткамиСмотреть фотографии
16:30
Первые «автопоезда» здоровья пошли в глубинку Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградское УФАС рассудило неординарный спор энергетиковСмотреть фотографии
15:27
Третью Продольную в Волгограде окутал дым от ландшафтного пожара (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волгограде за мошенничество будут судить застройщика многоквартирных домовСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом трудились 17 нелегальных овощеводов-иностранцевСмотреть фотографии
14:13
«Неужели не заслужили?»: в Волгограде позорно рушится федеральный памятник защитникам Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Под Волгоградом суд признал законным повторное задержание подозреваемого в педофилии маршруточникаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области установили искусственные гнезда для белых аистовСмотреть фотографии
12:28
Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-СаидаСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области два лесоруба уничтожали деревья ради обогрева жилищаСмотреть фотографии
10:26
На предприятиях «ЕвроХима» принципы национального проекта «Экология» реализуются уже сейчасСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом подозреваемый в изнасиловании школьницы водитель маршрутки хочет на свободу (Эксклюзивное ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Дорожники поработали на территории волжской больницы после "взбучки" губернатораСмотреть фотографии
09:10
Забрала, чтобы мучить: в Волгограде мать будут судить за издевательства над 2-летним сыномСмотреть фотографии
18:22
«Всех посадить»: в Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья расплачиваются за коррупцию чиновников Смотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Отдыхающих волгоградцев не напугал снаряд на берегу Волги
17:25
Музыкант из Волгоградской области продолжает трехвековую семейную династиюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
«Нас обманули»: волгоградцам не пересчитали плату за невывезенный мусор Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человекСмотреть фотографии
16:03
В Дзержинском районе Волгограда вдребезги разбили лобовое стекло трамваяСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде эвакуировали посетителей и персонал в ТРК “Акварель”
14:31
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» штрафуют за недостаточно горячую водуСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области сократилось финансирование массового спортаСмотреть фотографии
12:15
Специалисты «Ботаники» показали масштабность своего проекта с высотыСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 