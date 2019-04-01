В Волгоградской области будут судить молодого атлета за контрабанду стероидов

Расследования 01.04.2019 16:08
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01.04.2019 16:08
Молодой человек, увлекающийся “железным спортом”, пойдет под суд за контрабанду стероидов. Как сегодня рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинение по статье “Контрабанда сильнодействующих веществ” в отношении 22-летнего жителя Котовского района. По данным следствия, в декабре прошлого года он через Интернет заказал 99 таблеток метандиенона. Посылку с запрещенным веществом ему прислали из Белоруссии. После ее получения, парня задержали. Стражам порядка он объяснил, что просто хотел набрать мышечную массу. Теперь молодому спортсмену грозит до 7 лет тюрьмы.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводили сотрудники регионального УФСБ России.
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