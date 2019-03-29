Война на конвертах: в Мемориально-историческом музее открыли выставку о почтовой связи в годы Великой Отечественной войны





Выставка под названием «Война на конвертах» открылась сегодня в Мемориально-историческом музее Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на выставке - много материалов об истории почтового дела, развитие которого особенно ускорилось в период правления Петра Великого. Именно в те времена была создана военно-полевая почта.

«Тема экспозиции очень теплая и трогательная. Живя в век высоких технологий, когда можно мгновенно соединиться и поговорить с близкими, здесь вспоминается, что раньше надо было написать письмо, отправить его. И с нетерпением ждать ответа. Не было ничего дороже, чем весточка из дома», - сказал на открытии экспозиции Сергей Иванюк, заместитель директора музея-заповедника «Сталинградская битва».

Особое внимание уделено стендам с письмами фронтовиков своим близким. Льву Васильевичу Заболотневу было 2 года, когда отец ушел воевать. И именно к сыну Лёвочке обращался в своих письмах Василий Заболотнев. «Я был маленьким ребенком и не встретил после войны своего отца. Последние письма от него мама получила в 1943 году», - рассказал Лев Васильевич.

Теплые письма сестре Татьяне писал Владимир Котельников с фронта. «Мне было 5 лет, и я прекрасно помню своего брата. Я всегда думаю, сколько таких замечательных сталинградских ребят ушли на войну и не вернулись. Хотелось бы, чтобы при школах создавались музеи. Ведь именно в школах и воспитывались патриоты своей Родины, многие их которых добровольцами уходили на фронт», - поделилась с пришедшими на выставку волгоградцами Татьяна Бердникова, брат которой прошел всю войну и погиб в апреле 1945 года в Бреслау.

На выставке много уникальных экспонатов из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва»: конверт письма графу Апраксину, датированный 1756 годом, почтовые карточки 1915 года. Здесь можно увидеть первую почтовую марку, посвященную Великой отечественной войне, которая вышла 12 августа 1941 года. Марка «Будь героем» художника И. И. Дубасова была создана по мотивам фотоплаката В. Б. Корецкого.

Большой интерес вызывают копии писем с фронта после военной цензуры, марки, выпущенные к юбилейным и памятным датам, в том числе с изображением наград и героев войны.

Выставка, подготовленная при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, продолжит свою работу до 31 июля 2019 года.



