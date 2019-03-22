В Волгограде задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы маршрутчика после освобождения из зала суда
Расследования 21.03.2019 20:59
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21.03.2019 20:59
Водитель маршрутки Хайал Мамедов, подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки, снова задержан. Об этом сообщили ИА «Высота 102» источники в силовых органах. О причинах задержания пока не сообщается.
Напомним, сегодня Волгоградский областной суд, рассмотрев жалобу на обжалование ареста мужчины, отправил дело на повторное рассмотрение в Городищенский районный суд и выпустил Мамедова из-под стражи. Как подчеркнули в судебной инстанции, это произошло в связи с допущенной районным судом ошибкой - Мамедову не предоставили переводчика. Как оказалось, у уроженца Азербайджана всего три класса образования.
Напомним, инцидент произошел вечером 1 февраля. По данным следствия, когда девочка возвращалась с учебы домой, к ней на автомобиле «Газель» подъехал мужчина и попросил показать ему дорогу. Девочка согласилась помочь, но когда она в микроавтобус, водитель вывез ее на окраину Городища и надругался над ней. Следственным отделом по Городищенскому району регионального СУ СКР было возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”. 2 февраля по решению районного суда его арестовали до 1 апреля.
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