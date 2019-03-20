Жителя Волгограда посадили в тюрьму за попытку убить приятеля





К 6 годам колонии строгого режима Советский районный суд приговорил волгоградца Александра Новосёлова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 30-летнего ранее судимого мужчину признали виновным в покушении на убийство.

Конфликт между волгоградцем и его знакомым произошел вечером 1 июля 2018 года.

Новоселов подошел к товарищу сзади и попытался перерезать ему горло ножом. Но мужчина сумел отбиться от напавшего, даже несмотря на полученную рану. После чего потерпевший заперся в своем доме и вызвал полицию.

Первоначально действия Новоселова рассматривались не как попытка убийства, а как причинение легкого вреда здоровью. Однако после вмешательства прокуратуры квалификация преступления была изменена.

Приговор в силу еще не вступил.



