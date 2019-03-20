Расследования

Жителя Волгограда посадили в тюрьму за попытку убить приятеля

Расследования 20.03.2019 16:01
568 4
20.03.2019 16:01


К 6 годам колонии строгого режима Советский районный суд приговорил волгоградца Александра Новосёлова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 30-летнего ранее судимого мужчину признали виновным в покушении на убийство.
Конфликт между волгоградцем и его знакомым произошел вечером 1 июля 2018 года.
Новоселов подошел к товарищу сзади и попытался перерезать ему горло ножом. Но мужчина сумел отбиться от напавшего, даже несмотря на полученную рану. После чего потерпевший заперся в своем доме и вызвал полицию.
Первоначально действия Новоселова рассматривались не как попытка убийства, а как причинение легкого вреда здоровью. Однако после вмешательства прокуратуры квалификация преступления была изменена. 
Приговор в силу еще не вступил.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)
18.02.2019 17:24
26968 15
"Он выйдет на свободу и продолжит убивать": волгоградский облсуд приговорил к 23 годам тюрьмы волжского расчленителя (ВИДЕО)
27.02.2019 18:11
17774 9
В Волгоградской области вновь развернулись судебные «бои» стратегического назначения за аэродром
25.02.2019 14:30
14048 15
Расследования
20.03.2019 12:44
Расследования 20.03.2019 12:44
879 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.03.2019 11:48
Расследования 20.03.2019 11:48
2418 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.03.2019 16:10
Расследования 19.03.2019 16:10
2341 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.03.2019 11:09
Расследования 19.03.2019 11:09
5010 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.03.2019 10:19
Расследования 19.03.2019 10:19
4631 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.03.2019 10:14
Расследования 19.03.2019 10:14
922 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.03.2019 17:24
Расследования 18.03.2019 17:24
2159 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.03.2019 11:03
Расследования 18.03.2019 11:03
1538 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.03.2019 15:45
Расследования 17.03.2019 15:45
2207 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 16:52
Расследования 15.03.2019 16:52
17999 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 15:30
Расследования 15.03.2019 15:30
5061 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 13:22
Расследования 15.03.2019 13:22
8061 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 13:06
Расследования 15.03.2019 13:06
861 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 09:47
Расследования 15.03.2019 09:47
4120 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.03.2019 09:41
Расследования 15.03.2019 09:41
2380 16 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:07
В Волжском суд заставил детсад правильно кормить ребенка-инвалида
16:59
Под Волгоградом пожар охватил сухую траву и остатки нефтепродуктовСмотреть фотографии
16:36
С волгоградского вуза взыскали почти 24 млн рублей за видеонаблюдение на ЕГЭСмотреть фотографии
16:05
Чемпионы по селфи и сторис: Универсиада обогнала в интернет-активности волгоградский ЧМСмотреть фотографии
16:01
Жителя Волгограда посадили в тюрьму за попытку убить приятеляСмотреть фотографии
15:42
На въезде с ростовской трассы в Волгоград ямы убирают вместе с асфальтомСмотреть фотографии
14:55
Therr Maitz и Антон Беляев «зажгут» на концерте в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:25
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршрутокСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Под Волгоградом пожар на железной дороге на 2,5 часа остановил поездаСмотреть фотографии
13:02
Хотел вернуть жену: житель Волгограда обвинил женщину в краже 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде разыскивают похитителя забытых в банке денег (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:44
В Волгограде житель Уфы ответит в суде за кражу прокатного "Toyota Land Cruiser"Смотреть фотографии
12:18
В Астрахани за хладнокровное убийство судят троих волгоградцевСмотреть фотографии
12:10
«Ростелеком»: мы успешно создали экосистему инфокоммуникаций студенческих игрСмотреть фотографии
12:01
Под Волгоградом взорвали обнаруженные в поле немецкие миныСмотреть фотографии
11:48
Житель Волгоградской области осужден за убийство младенца и рукоприкладствоСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде УК "ЖилСервис" обрастает штрафами за бездействиеСмотреть фотографии
11:22
Жители домов культурного наследия в Волгограде просят чиновников спасти от разрухи Смотреть фотографии
10:54
Гордума Волгограда «отбила» обвинения УФАС в ограничении конкуренции по делу о ларькахСмотреть фотографии
10:38
Залил и смылся: в Волгограде студент из Дагестана украл на АЗС 65 литров бензина (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Наставником ученого из Волгограда стал министр образования и науки РФСмотреть фотографии
09:57
В Волжском автолюбитель сбил 10-летнего велосипедиста на тротуареСмотреть фотографии
08:53
Ночью в Волгограде неизвестный поджег пять автомобилейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: Молодежному парламенту Волгоградской области понадобилась «скорая помощь»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:42
В Волгоградской области десятилетнего мальчика раздавило бетонной конструкциейСмотреть фотографии
19:40
Владимир Путин и Андрей Бочаров: что осталось скрытым за встречей президента с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде автолюбительница на "семерке" протаранила шиномонтажСмотреть фотографии
17:19
На юге Волгограда коммунальщики взяли на работу камышового цирюльникаСмотреть фотографии
16:38
«Ростелеком» в Волгограде определил победителей в региональный турнир по онлайн-игре World of TanksСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 