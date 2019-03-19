



Крупной суммы лишился житель Центрального района Волгограда, когда решил улучшить свою лодку. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, 54-летний индивидуальный предприниматель нашел на одном из интернет-ресурсов объявление о продаже лодочного мотора за 199 тысяч рублей. Посчитав предложение очень выгодным, мужчина решил не откладывая в долгий ящик покупку агрегата. И даже договорился о небольшой рассрочке платежа. 11 марта он через банкомат перевел “продавцу” 160 тысяч рублей, а 14 числа выплатил оставшуюся сумму. Правда, обещанного мотора он не получил и, поняв что его обманули, обратился в полицию.

Сотрудники полиции напоминают волгоградцам о том, что необходимо быть бдительными при покупках через интернет.