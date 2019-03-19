Автовору из Волгограда грозит колония за инструменты и автонасос





Автомобильного вора задержали волгоградские полицейские в Советском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, накануне в полицию обратился местный житель, который заявил о краже из автомобиля. По словам мужчины, он всего на 10 минут припарковал авто у одного из домов на улице Льва Толстого. Вернувшись он увидел, что из салона пропал чемодан с инструментами и автонасос.

По приехавшие на место стражи порядка по “горячим следам” задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 44-летний уже судимый за кражу житель области. Он сознался в преступлении и сказал, что хотел продать украденное. Возбуждено уголовное дело, теперь неудачливому рецидивисту грозит до 5 лет тюрьмы.