Спорт

Футболистов волгоградского «Ротора» приоденут на полтора миллиона рублей

Спорт 17.03.2019 11:37
571 0
17.03.2019 11:37


Почти полтора миллиона рублей потратит волгоградский клуб «Ротор» на приобретение спортивной одежды для спортсменов. Как сообщает ИА «Высота 102», размещены три извещения на покупку формы у единственного поставщика – известной компании «Найс». Спортсмены и тренеры получат новые комплекты  ветрозащитных костюмов, спортивных костюмов в том числе трикотажных и текстильных, футболки и носочно-чулочные изделия спортивного назначения. Последние крупные закупки футболок и костюмов клуб делал осенью прошлого года. Тогда поставщиком спортивной одежды для волгоградских футболистов стала  компания «Дойче спорт».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В Волгограде разгорелся скандал из-за бесплатных билетов на матч "Ротора"
02.03.2019 16:45
26056 0
Не проснулись после зимней "спячки". Волгоградский "Ротор" и московский "Спартак-2" - 0:0
03.03.2019 15:52
10127 10
Поле на "Волгоград Арене" вывели из зимней спячки
20.02.2019 11:21
3542 3
Спорт
15.03.2019 16:09
Спорт 15.03.2019 16:09
7108 16 Обсудить

0
Далее
Спорт
10.03.2019 18:54
Спорт 10.03.2019 18:54
5344 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
07.03.2019 21:58
Спорт 07.03.2019 21:58
4136 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.03.2019 15:52
Спорт 03.03.2019 15:52
10127 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.03.2019 15:16
Спорт 03.03.2019 15:16
1664 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.03.2019 16:45
Спорт 02.03.2019 16:45
26056 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.02.2019 17:47
Спорт 28.02.2019 17:47
2883 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.02.2019 12:27
Спорт 26.02.2019 12:27
2656 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.02.2019 16:16
Спорт 21.02.2019 16:16
4868 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.02.2019 11:21
Спорт 20.02.2019 11:21
3542 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.02.2019 19:30
Спорт 12.02.2019 19:30
8103 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.02.2019 17:42
Спорт 12.02.2019 17:42
5457 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.02.2019 15:30
Спорт 11.02.2019 15:30
3811 12 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.02.2019 13:56
Спорт 11.02.2019 13:56
2891 7 Обсудить

0
Далее
Спорт
08.02.2019 17:17
Спорт 08.02.2019 17:17
4307 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:37
Футболистов волгоградского «Ротора» приоденут на полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом подросток попал под колеса неуправляемого автоСмотреть фотографии
09:29
В Росводресурсах сгладили неблагоприятный прогноз половодья в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
«Ростелеком» и Почта Банк познакомили волгоградцев с возможностями Единой биометрической системыСмотреть фотографии
05:53
В Волгоградской области для выгула собак определят специальные местаСмотреть фотографии
04:49
В Волгограде суд оштрафовал торговую сеть за подозрительное молоко из ПодмосковьяСмотреть фотографии
20:49
Разговор слепого с глухим: волгоградские чиновники плохо слышат родителей детей-инвалидовСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Суперлужа вернулась во двор дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде начали отмывать остановкиСмотреть фотографии
14:02
Митрополит Феодор совершил богослужение на территории волгоградского завода «Красный Октябрь»Смотреть фотографии
12:18
Волгоградцы пообещали «не забыть и не простить» пенсионную реформу (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:06
В Волгоград пришла “Крымская весна”Смотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области инвалиду-колясочнику, члену штаба ОНФ отомстили за критику разбитых дорогСмотреть фотографии
10:14
Разрушенный храм в глубинке Волгоградской области обрел собственникаСмотреть фотографии
09:42
Как сдать биометрию в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:02
В Волгоградской области чиновники отдали сельские пастбища коммерсантамСмотреть фотографии
20:52
В Волгоградской области определились с началом охоты на дичьСмотреть фотографии
20:23
«Высота 102 ТВ»: волгоградцы сказали все, что думают о губернаторе Смотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Алиментщик из Волгоградской области “продал” приставу электрогитаруСмотреть фотографии
16:52
Сбившего волгоградского школьника водителя белого «Мерседеса» накажут рублемСмотреть фотографии
16:22
Суд Волжского обязал облздрав заплатить за лекарства для ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
16:09
«И снова – здорово»: волгоградский клуб «Ротор» опять обидел юных футболистовСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области задержали разбойника из Узбекистана, которого 20 лет искал ИнтерполСмотреть фотографии
15:30
Бизнеследи из Волгоградской области грозит реальный срок за покупку зерна у "виртуальной" фирмыСмотреть фотографии
14:37
Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Волгоградские священники пришли в университет за специалистами по реставрации храмовСмотреть фотографии
13:22
Житель Волгограда стал “обладателем” микрозайма после поиска работы в МосквеСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде с начала года более 60 бездомных собак обрели хозяевСмотреть фотографии
12:48
«Не дозвониться, не достучаться»: мусорный регоператор недоступен для жителей Волгоградской области Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде поставили на "прикол" 54 маршруткиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 