Футболистов волгоградского «Ротора» приоденут на полтора миллиона рублей

Спорт 17.03.2019 11:37
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17.03.2019 11:37
Почти полтора миллиона рублей потратит волгоградский клуб «Ротор» на приобретение спортивной одежды для спортсменов. Как сообщает ИА «Высота 102», размещены три извещения на покупку формы у единственного поставщика – известной компании «Найс». Спортсмены и тренеры получат новые комплекты ветрозащитных костюмов, спортивных костюмов в том числе трикотажных и текстильных, футболки и носочно-чулочные изделия спортивного назначения. Последние крупные закупки футболок и костюмов клуб делал осенью прошлого года. Тогда поставщиком спортивной одежды для волгоградских футболистов стала компания «Дойче спорт».
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