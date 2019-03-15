Расследования

В Волгограде задержали участников "театральной" кражи 54 тонн оливкового масла

Расследования 15.03.2019 09:47
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15.03.2019 09:47


Настоящий спектакль устроили двое злоумышленников, чтобы похитить крупную партию оливкового масла и получить за него компенсацию. Как сообщила ИА “Высота 102” специалист по связям с общественностью Волгоградского ЛУ МВД России Надежда Литвинова, двоих мужчин, подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере, задержали сотрудники транспортной полиции.
По предварительным данным, 33-летний учредитель фирмы и 20-летний безработный молодой человек заключили договор с транспортной организацией на экспедиторское обслуживание крупной партии оливкового масла. Вес груза составил 54 тонны. Чтобы получить дополнительный "заработок",  подрядчики разыграли целый спектакль. В Краснодаре они погрузили на поезд контейнеры, заполненные водой вместо масла. Во время погрузки младший из “компаньонов” спрятался в вагоне и во время движения поезда слил жидкость из всех контейнеров. Ночью, когда состав стоял на станции Лесопитомник Приволжской железной дороги, был разыгран второй акт спектакля - мужчина срезал запорно-пломбировочное устройство на двери, чтобы имитировать проникновение в вагон. Разыграв кражу, злоумышленники хотели получить компенсацию от транспортной организации, осуществляющей сопровождение груза. Но их замысел не удался -  руководство ведомственной охраны не перечислило им деньги.  
Возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на мошенничество в особо крупном размере”. Обоим участникам криминального “спектакля” грозит до 10 лет тюрьмы. 

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