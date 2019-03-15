



Настоящий спектакль устроили двое злоумышленников, чтобы похитить крупную партию оливкового масла и получить за него компенсацию. Как сообщила ИА “Высота 102” специалист по связям с общественностью Волгоградского ЛУ МВД России Надежда Литвинова, двоих мужчин, подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере, задержали сотрудники транспортной полиции.

По предварительным данным, 33-летний учредитель фирмы и 20-летний безработный молодой человек заключили договор с транспортной организацией на экспедиторское обслуживание крупной партии оливкового масла. Вес груза составил 54 тонны. Чтобы получить дополнительный "заработок", подрядчики разыграли целый спектакль. В Краснодаре они погрузили на поезд контейнеры, заполненные водой вместо масла. Во время погрузки младший из “компаньонов” спрятался в вагоне и во время движения поезда слил жидкость из всех контейнеров. Ночью, когда состав стоял на станции Лесопитомник Приволжской железной дороги, был разыгран второй акт спектакля - мужчина срезал запорно-пломбировочное устройство на двери, чтобы имитировать проникновение в вагон. Разыграв кражу, злоумышленники хотели получить компенсацию от транспортной организации, осуществляющей сопровождение груза. Но их замысел не удался - руководство ведомственной охраны не перечислило им деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на мошенничество в особо крупном размере”. Обоим участникам криминального “спектакля” грозит до 10 лет тюрьмы.



