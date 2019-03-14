Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Скандально известный депутат Волгоградской облдумы написал последнее слово

Аналитика 14.03.2019 20:06
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14.03.2019 20:06





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Главврачам медучреждений Волгоградской области рассказали, куда пойдут миллиарды рублей по нацпроекту. Страшное ДТП в центре Волгограда:  иномарка влетела в остановку, девушка в реанимации. Освободился досрочно: скандально известный в России  волгоградский депутат отказался от мандата. Главное, чтобы костюмчик сидел: рабочие завода «Красный октябрь» примеряют обновки.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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