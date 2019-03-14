













В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Главврачам медучреждений Волгоградской области рассказали, куда пойдут миллиарды рублей по нацпроекту. Страшное ДТП в центре Волгограда: иномарка влетела в остановку, девушка в реанимации. Освободился досрочно: скандально известный в России волгоградский депутат отказался от мандата. Главное, чтобы костюмчик сидел: рабочие завода «Красный октябрь» примеряют обновки.

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