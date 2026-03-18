Волгоградская область избежала атак БПЛА ночью 18 марта

В Волгоградской области ночью 18 марта не было зафиксировано атак БПЛА. По данным Минобороны РФ, всего в регионах силы ПВО уничтожили 85 вражеских беспилотников. Больше всего их было сбито в Краснодарском крае – 42, над Черным морем – 13, над Азовским – 6. В Брянской области перехватили и обезвредили 5 БПЛА, в Крыму – 5, в Адыгее – 4, в Ленинградской области – 3, в Воронежской – 2, в Астраханской области – 2. По одному беспилотнику сбили в Калужской, Смоленской областях и в Ставропольском крае.