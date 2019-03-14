



Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Тракторозаводского районного суда бывшему сотруднику Роспотребнадзора Вадиму Мусонову. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Было установлено, что Мусонов предложил представителю владельца кафе в Дубовском районе не проводить проверку в заведении, если ему заплатят 30 тысяч рублей. А в случае отказа угрожал привлечь коммерсанта к административной ответственности или вообще закрыть кафе.

Как уточнили информагентству в пресс-службе Волгоградского областного суда, проверки заведений общепита проходили в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018. Помимо денег, представитель надзорного ведомства требовал от владельца кафе передать ему вино, конфеты и фрукты стоимостью 667 рублей.

Свою вину мужчина не признал. Ранее Тракторозаводский районный суд приговорил Мусонова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 3 года запретил занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.