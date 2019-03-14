Медикам раскроют тайны грядущих перемен в здравоохранении Волгоградской области

Здравоохранение 14.03.2019 09:04
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14.03.2019 09:04
Несколько минут назад в больнице скорой медицинской помощи №25 Волгограда началось большое совещание с участием медицинского сообщества региона. С вступительным словом выступит губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102". Ожидается, что глава региона озвучит магистральные направления развития здравоохранения региона на ближайшие годы и анонсирует важные преобразования в сфере оказания первичной, неотложной и специализированной медицинской помощи как взрослому населению, так и детям и мамам. Участие в мероприятии принимают около 50 человек. Это главные внештатные специалисты облздрава, главные врачи волгоградских больниц №7,15, 25, волжской больницы №1 им. Фишера, кардиоцентра и онкологического диспансера, представители Волгоградского штаба ОНФ, общественной палаты Волгоградской области, руководство комитета здравоохранения области.
Напомним, в Волгоградской области началась реализация проекта «Здравоохранение». На модернизацию медицинских центров до 2024 года выделяется 16,7 млрд рублей. В числе приоритетных направлений - развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями; совершенствование оказания медпомощи детству и материнству, решение кадровых проблем в отрасли.
Место встречи губернатора с общественностью и медицинскими работниками было выбрано неслучайно. Напомним, больница №25, модернизированная за последние четыре года до современного медицинского центра европейского уровня, является флагманом оказания экстренной медицинской помощи на территории Волгоградской области. Участники совещания получат возможность в очередной раз увидеть наглядные результаты преобразований в сфере регионального здравоохранения.
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