В Волгограде начался новый этап обновления котельной 82-го квартала





В Ворошиловском районе Волгограда специалисты приступили к очередному этапу обновления котельной 82-го квартала. Коммунальщики меняют экранную часть топочной камеры котла.

- Старая экранная часть котла прослужила порядка 15 лет. За этот срок трубы значительно истончились из-за естественного износа, — рассказал начальник участка теплоснабжения и газового хозяйства № 2 ООО «Концессии теплоснабжения» Олег Синицин.

Отметим, в общей сложности специалистам предстоит заменить почти 200 труб. Эти работы позволят улучшить качество подачи теплового ресурса 30 тысячам жителей Волгограда. Ранее на объекте была реконструирована система водоподготовки. Были заменены теплообменники и фильтры.

Фото: «Концессии теплоснабжения»