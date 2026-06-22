В Волгограде завершают реконструкцию участка дороги на ул. Ангарской





В Дзержинском районе Волгограда подрядная организация завершает реконструкцию 600-метрового отреза дорожного полотна на ул. Ангарской. На участке от проезда Бузулукского до шоссе Авиаторов сейчас уже ведется утрамбовка щебеночной подушки. Кадры с места дорожных работ показали в пресс-службе администрации города.





Как ранее сообщалось информагентством, до конца лета одрядчику – компании ООО «ДОРСНАБ» из Краснодарского края - предстоит не только капитально отремонтировать существующие полосы, асфальт на которых жил максимум несколько сезонов, но и расширить дорогу. Четырехполосным станет 1,5-километровый участок улицы Ангарской до примыкания к шоссе Авиаторов.

Сейчас дорожное основание, состоящее из слоя песка, георешетки и щебня различных фракций, будет готово к укладке асфальтобетона – работы начнутся со следующей недели. Завершить реконструкцию на нынешнем участке планируется до конца 2026 года.

Напомним, прошлом году на Ангарской специалисты расширили до четырех полос еще два километра дороги, решив проблему с пробками на данном участке.

Видео: администрация Волгограда