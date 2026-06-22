



В Дубовском районе Волгоградской области эксперты обследовали 242-летний дуб-патриарх. Дерево находится под охраной Совета федерации и включено во всероссийскую программу «Деревья – памятники живой природы».

- По результатам проведенного обследования специалисты ботанического сада сделали вывод о том, что состояние дуба на хорошем уровне. Ежегодная опиловка усыхающих ветвей, пломбировка дупел специальным раствором для предотвращения образования грибных тел дали свои результаты. Успешное плодоношение и появление самосева свидетельствуют о зрелости, хорошем здоровье дерева и благоприятных условиях произрастания, - рассказали в облкомприроды.

Отметим, ранее фиксировался серьёзный крен дерева в сторону Волги. Чтобы предотвратить необратимые изменения, специалисты вынуждены были дополнить прилегающий к дубу-патриарху ландшафт, создав подпорную поверхность с помощью бетонных ступеней и бутового камня. Это существенно замедлило проседание растения.

Фото из архива ИА «Высота 102»