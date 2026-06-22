



22 июня в администрации Волгоградской области прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с председателем Волгоградской областной Думы Александром Блошкиным, вице-спикером Михаилом Струком, а также руководителем контрольно-счетной палаты Волгоградской области Александром Носовым.

- На совещании были рассмотрены вопросы взаимодействия с депутатским корпусом Волгоградской областной думы, - уточнили в пресс-службе обладмина.

Отметим, мероприятие состоялось в преддверии последнего заседания регионального парламента, после которого депутаты уйдут на перерыв до открытия осенней сессии.

Фото: администрация Волгоградской области