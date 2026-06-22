



В Волгограде полицейские возбудили уголовное делопроизводство из-за кражи сладостей. Двое школьников в возрасте 12 и 14 лет попытались разжиться в магазине шестью шоколадками. Ребята спрятали плитки и не оплатили их на кассе. Происходящее заметила охранник. Вызванные на место полицейские установили личности преступников.

- Ими оказались двое школьников 12 и 14 лет, которые сознались в содеянном и пояснили, что собирались продать похищенное на рынке, а деньги потратить на личные нужды, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, неудавшаяся кража обернулась для подростков уголовным делом. В отношении 14-летнего школьника возбуждено производство по факту совершения кражи группой лиц по предварительному сговору. Посягательство на шесть шоколадок может грозить несовершеннолетнему наказанием до 5 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»