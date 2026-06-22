Волгоградская молодежь оставила послание потомкам





В Волгоградской области в рамках федерального проекта «Без срока давности», приуроченного к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в регионе проходят патриотические мероприятия в целях сохранения памяти о подвигах героев войны.

По информации комитета образования и науки региона, ключевым событием стала акция «Нельзя забыть. Письма в будущее», которая состоялась в интерактивном парке «Россия — моя история». Студенты волгоградский вузов и ссузов после просмотра военной кинодрамы 1956 года «Бессмертный гарнизон» написали письма будущим поколениям.

Послания молодых волгоградцев были переданы на хранение в архивный фонд № 996 «Историю пишет народ». В 2030 году,в юбилейный год Победы, письма будут торжественно зачитаны.

Напомним, в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, в регионе формируется единая воспитательная среда. В 2025 году в Волгоградской области была издана книга «Сталинград. Без срока давности», создание которой было инициировано ветеранским сообществом и поддержано главой региона.

Фото: администрация Волгоградской области