В Урюпинске 23 июня простятся с погибшим на СВО рядовым Горелишвили





В Урюпинске Волгоградской области 23 июня состоится прощание с погибшим участником специальной военной операции рядовым Владиславом Горелишвили. Об этом 22 июня сообщили в администрации городского округа.

Владислав родился и вырос в Урюпинске, окончил Среднюю школу № 6 и Жирновский нефтяной техникум. Работал электриком.

Боец заключил контракт и отправился в зону спецоперации защищать интересы России, выполнив свой воинский долг до конца. У него остались отец, жена, сестра и брат.

Прощание состоится в 10:30 в сквере Павших Борцов, после чего его похоронят в хуторе Попов.

Фото: администрация Урюпинска