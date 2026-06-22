



Региональное управление Росстата подбило итоги животноводства в Волгоградской области за 2025 год. По данным специалистов, регион вошёл в тройку лидеров ЮФО по производству основных видов продуктов.

- Сельхозпроизводителями региона произведено 835,8 млн штук яиц, 591,1 тыс. тонн молока и 212,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет 19%, 16% и 14% соответственно от общего объема производства в ЮФО, - сообщили в статистическом органе.

За минувший период волгоградские предприятия начали больше производить яиц (+1,1%), а также незначительно нарастили отгрузку молока, скота и птицы на убой в живом весе (+0,2%).

В структуре производства волгоградского животноводства 33% приходится на крупнорогатый скот, 20,4% на птицу, 29% на свиней, 7,3% на овец и коз.

Среди производителей молока рекордсменами по годовому надою на одну корову выступают сельхозпредприятия – 8,2 тыс. кг. Частные хозяйства населения могут похвастаться средними надоями 4,3 тыс. кг молока, а фермерские хозяйства и ИП всего – 4,1 тыс. кг молока.

Фото из архива ИА «Высота 102»