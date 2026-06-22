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Общество

Ехали на стрельбы: под Волгоградом родные погибшего в аварии охранника через суд добились страховых выплат

Общество 22.06.2026 14:36
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22.06.2026 14:36


Родные погибшего по пути на стрельбы охранника предприятия через суд добились признания трагедии несчастным случаем на производстве.

Двое жителей Ольховского района работали в районном отделе охраны Волгоградского отряда охраны филиала ПАО «Газпром»: Николай устроился в организацию охранником, а Сергей трудился там же на должности старшего охранника.

В сентябре 2024-го мужчин пригласили на стрельбы для профессиональной подготовки. Однако до места назначения выехавшие из Ольховского района коллеги так и не прибыли. По пути их автомобиль попал в серьезную аварию: Николай погиб, а Сергей получил тяжкий вред здоровью.

Государственный инспектор труда составил заключение, назвав происшествие несчастным случаем на производстве. Работодатель составил и утвердил соответствующие акты, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Однако в отделении Соцфонда России по Краснодарскому краю заявили, что страховым этот случай мог быть признан только тогда, когда сотрудники ехали на стрельбы на ведомственном автомобиле. Исходя из этого, ситуацию отказались признавать страховой.

Тем не менее, во время судебного заседания выяснилось, что ведомственного автомобиля погибшему и пострадавшему мужчинам выделить не смогли, поэтому до места стрельбищ им пришлось поехать на личном автомобиле Николая – этот вопрос был согласован с руководством компании.

– Смерть Николая и наступления вреда здоровью Сергея Жирновский районный суд все-таки признал страховым случаем, наступившим при исполнении трудовых обязанностей, – отметили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – За Сергеем и отцом погибшего Николая признано право на страховое обеспечение.

Фото Павла Мирошкина 

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