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Общество

Волгоградцев накануне открытия местного сезона поразили цены на малину

Общество 22.06.2026 13:42
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22.06.2026 13:42


На дачах волгоградцев дозревает урожай малины. Первые стаканчики со сладкой и налитой соком ягодой уже появились на небольших уличных рыночках. Летним лакомством не первый день торгуют и в магазинах. Вот, правда, цены на малину вызывают у покупателей немало вопросов.

Первая малина уже просится на стол. Но лично мы решили дать ей еще несколько дней на дозревание. Несколько солнечных «процедур», и ягода дойдет до идеальной кондиции, –рассказала дачница Ольга.

В крупных торговых сетях малина уже давно стала всесезонным товаром. И, если зимой стоимость привозной ягоды еще можно оправдать транспортными затратами и другими расходами, то накануне сбора местного продукта цена, сравнимая с расценками на хорошие куски мяса, вызывают у жителей лишь удивление.

Так, в одной из крупных торговых сетей миниатюрный лоток весом всего 125 граммов стоит 560 рублей. В другом магазине такую же «тару» с российской малиной отдают за 420 рублей со скидкой. Дешевле всего летнюю ягоду продают сегодня в овощных лавках. Там за 100 граммов идеального десерта просят 250 рублей.

Цены на традиционные летние лакомства уже не первый раз заставляют горожан отказаться от покупки. Два года назад килограмм малины стоил от 400 до 450 рублей. Сами продавцы признавались, что из-за случившегося подорожания все больше горожан позволяют себе лишь небольшие стаканчики с ягодой за 100-150 рублей.

Еще в начале мая в Волгоградской области стартовал сезон клубники. А в начале июня дачники пожаловались на неурожай черешни. По словам горожан, активно цветущие плодовые деревья не без потерь пережили резкие перепады температур и повышенную влажность.

Фото Павла Мирошкина 

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