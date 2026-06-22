Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв войны минутой молчания





Оперативное совещание в администрации Волгоградской области началось сегодня, 22 июня, с минуты молчания в память о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны.

– Сегодня, 22 июня, – День памяти и скорби. Трагический день в истории нашего Отечества, – сказал губернатор Андрей Бочаров. – В этот день 85 лет назад немецко-фашистские захватчики вероломно напали на мирный Советский Союз. Принесли горе, боль и страдания нашей родной земле, каждой семье, миллионам советских граждан. Прошу почтить память жителей нашего большого Отечества, погибших и умерших от немецко-фашистской агрессии, минутой молчания.

Всероссийская минута молчания пройдет сегодня в 12:15 – именно в это время 85 лет назад жителям Советского Союза объявили о начале войны.

– Сегодня мы прервемся, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу. Ровно в 12:15 по местному времени по всей стране объявят Минуту молчания, – говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ. – Вспомните. Это наш общий долг – сохранить память о героях Великой Отечественной войны.

Как Сталинград встречал первые дни Великой Отечественной, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото администрации Волгоградской области