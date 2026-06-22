В Волгограде задерживают и отменяют московские рейсы





В Волгограде из-за перебоев в работе столичных аэропортов задерживаются три рейса. Еще четыре полета отменены.

Вылетающий из Шереметьево самолет авиакомпании «Победа» приземлится в Гумраке без малого на два с половиной часа позже запланированного – в 19:15. В обратную сторону он отправится в 19:40.

С вынужденной паузой придется мириться и пассажирам, планировавшим стартовать в столицу сегодня в 11:45. Рейс до Шереметьево был перенесен на три часа.

Прибытие московского рейса, назначенное на 12:10, а после перенесенное на 14:10, отменено. В 16:50 в Волгограде не встретят и самолет «Аэрофлота». Вылеты воздушных судов в обратную сторону также не состоятся.

Еще меньше повезло туристам с билетами до Антальи. Рейс, который должен был состояться еще накануне, переносился дважды – сегодня днем его вновь отложили с 18:40 на 03:05. В Турцию путешественники вылетят только в 04:00.

Сегодня утром в Минобороны России сообщили об отражении очередной атаки дронов ВСУ на столицу. Впрочем, после этого в Росавиации вновь объявили о временной паузе в работе московских аэропортов. К этому часу все ограничения сняты.

Фото Павла Мирошкина