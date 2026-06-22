



Ветреная погода в начале июня позволила горожанам без особых потерь пережить пик самого острого сезона в году. По прогнозам синоптиков, уже сейчас волгоградские «мошкофилы» могут вздохнуть с облегчением – массовой атаки насекомых в регионе уже не случится.

На вершине своей активности знаменитая волгоградская мошка, вновь напомнившая о себе во время матча сборных России и Буркина-Фасо, должна была оказаться в середине июня. Однако сезон, когда от гнуса буквально рябит в глазах, а на коже нет ни одного живого места, в Волгоградской области развивался по другому сценарию.

– Вероятно, на численности насекомых в этом году сказались длинный паводок и непогода. В то время, пока Астраханская область проживала этот сезон, как и обычно, – в москитных сетках, Волгоградскую область эта участь практически миновала, – рассуждает волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – В пятницу мы с коллегами были в Волго-Ахтубинской пойме и с удивлением заметили там только комаров. Мошки же практически не было. А раз ее нет сейчас, то ждать ее нашествия в конце июня или в первых числах июля уже и не стоит.

Назойливые комары, в этом году работавшие за себя «и того парня», покинут регион после прихода по-настоящему жаркой погоды.

– Только недавно в наших краях завершился паводок. Очень многие участки еще затоплены – большие лужи и мелководье становятся идеальной средой для размножения комара, – добавляет Сергей Яковлев. – Как только эта вода уйдет, с нами попрощается и комар. Конечно, в этом случае многое зависит также от погоды и количества осадков.

В конце весны волгоградские биологи, энтомологи и ихтиологи строили прогнозы, пытаясь предугадать будущее сезона мошки. По предварительной информации, «встать на крыло» гнус должен был уже в первых числах июня. Пик сезона в наших краях ожидали 10-14 июня.

– Даже в Волгоградской области, не говоря уже о регионах в верховьях Волги, зима была поистине роскошной. Холодная весна с обилием дождей так же сказались на количестве объемов воды в каскаде водохранилищ, – рассказывала волгоградский энтомолог Галина Мельникова. – Специалистам РусГидро даже пришлось регулировать количество сбросов, чтобы на территории региона не было серьезных подтоплений. В итоге воду пропустили через Ахтубу, она прошла через Волго-Ахтубинскую пойму, напитав и ерики, и озера – как искусственные, так и естественные, и пойменные луга. Все это, безусловно, поспособствовало массовому размножению мошки и комара на личиночной стадии.

Фото сгенерировано с помощью ИИ