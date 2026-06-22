



В Волгоградской области подвели итоги голосования за объекты благоустройства. Как сообщили в администрации региона, в голосовании приняли участие свыше 199,2 тысяч жителей региона.

По информации областного комитета ЖКХ, в этом году в голосовании принимали участие 52 проекта территорий в 18 муниципальных образованиях Волгоградской области. По результатам голосования 24 территории будут обновлены уже в 2027 году благодаря выбору жителей региона.

Проектами-победителями стали: сквер по ул. им. Кирова в Кировском районе Волгограда; территория в границах ул. им. Константина Симонова и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе; сквер вдоль ул. Машиностроителе в Волжском; пешеходные зоны по ул. им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева и Некрасова в Камышине; пешеходная зона ул. Советская в Урюпинске; общественное пространство по ул. 40 лет Октября во Фролово.





Также будут преобразованы два пространства в Михайловке: по ул. Республиканская в границах домов №26а и №34а и территория по ул. Б. Хмельницкого в границах ул. Обороны до ул. Некрасова. В Котельниково обновят две пешеходные зоны: по ул. Чкалова и Сербина, а также центральную часть парка «Комсомольский» и сквер у ж/д вокзала. В Калаче-на-Дону работы выполнят на территории по ул. Чекмарева – в границах ул. Октябрьская и ул. Кирова, в Котово – по ул. Мира от кинотеатра «Космос» до дома №161.

В Дубовке продолжат обновлять городскую набережную в границах ул. Московская и Кирова. В Жирновске благоустроят тротуары по ул. Советская, а в Ленинске – в границах ПМК-40 и дома №38 по ул. Ленина. Также в 2027 году работы по благоустройству начнутся в Николаевске от ул. Свердлова до детской поликлиники, в Новоаннинском – на пешеходной зоне от пер. М. Горького до пер. Казачки Анны. В Петров Вале обновят пространство по ул. Ленина от дома 84б до перекрестка ул. Ленина и пр. Пионеров, в Палласовке – на площади перед ДК «Строитель», в Суровикино – на пешеходной зоне по Шоссейной улице. Также продолжат работы на набережной в Серафимовиче.

Изображения: администрация Волгоградской области