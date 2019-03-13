В Волгоградской области лечатся от СПИДа более 6 тысяч человек

Здравоохранение 13.03.2019 14:40
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13.03.2019 14:40
На заседании профильной комиссии Минздрава России Волгоградская область была отмечена среди лучших регионов страны по достижению целевых показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции Российской Федерации в 2018 году. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
В целом в рамках реализации мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в 2018 году медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию проведено 661499 жителям Волгоградской области, что на 2,1% больше, чем в 2017 году (648032 человек). В 2018 году охват населения области тестированием на ВИЧ составил 26,2% при целевом показателе, предусмотренном Государственной стратегией, не менее 22%.
Волгоградская область по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации входит в 20 лучших регионов России по охвату населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию.
Следует отметить, что при росте числа обследований на ВИЧ, в 2018 году регистрируется снижение заболеваемости на 5,3% по сравнению с 2017 годом. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе в 1,7 раза ниже, чем в Российской Федерации.
С 2006 года количество пациентов, получающих антиретровирусную терапию, выросло в 12 раз (с 543 до 6497 человек). В 2018 году антиретровирусная терапия и лабораторный мониторинг эффективности терапии проводился 100% нуждающимся ВИЧ-инфицированным больным — это является одним из самых высоких показателей в России.
Напомним, в прошлом году волгоградский центр по борьбе со СПИДом стал победителем всероссийского конкурса. Волгоградский профильный центр стал лучшим в номинации «За вклад в профессию» всероссийского конкурса «Лучший СПИД-центр».
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