







До конца 2019 года в Волго-Ахтубинской пойме ликвидируют 18 свалок, образованных возле населенных пунктов. Об этом на совещании в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в Волгоградской области заявил первый зампредседателя комитета природных ресурсов и экологии Алексей Резников, сообщает ИА "Высота 102". Он напомнил, что в регионе реализуется национальный проект «Чистая страна», который также поможет расчистить мусорные завалы в природном парке. На вопрос омбудсмена Ольги Устиновой, когда коренным образом будет решена проблема засорения поймы, чиновник четкого ответа не дал. По словам Резникова, после ввода нового моста ситуация только усугубилась. «Много желающих увидеть красоты природы. Все отходы отдыхающие оставляют там. Эта проблема будет решаться годами. Эта вопрос, в том числе, воспитания человека», - считает первый зампредседателя облкомприроды.

В текущем году для уборки заповедной зоны от мусора профильный комитет планирует задействовать не только органы местного самоуправления, но и регоператора по обращению с отходами. «Его привлечем в качестве помощника. В соответствии с постановлением Правительства РФ №1156, "Управление отходами-Волгоград" также обязано реагировать на данные факты», - заключил Алексей Резников.



