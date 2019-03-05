Борьба с коррупцией

В Волгограде бизнесмен пытался "купить" у полицейского право торговать алкоголем

Борьба с коррупцией 05.03.2019 11:33
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05.03.2019 11:33


Волгоградские оперативники задержали 50-летнего предпринимателя, подозреваемого в даче незаконного денежного вознаграждения сотруднику полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина предложил оперативнику взятку в сумме 50 тысяч рублей за прекращение процессуальной проверки и непривлечение его к ответственности за незаконную реализацию в торговой точке алкогольной продукции. 
Полицейский разъяснил мужчине, что его действия являются уголовно-наказуемым деянием, и сообщил о коррупционном предложении вышестоящему руководству. Спустя несколько дней подозреваемый вернулся в служебный кабинет оперуполномоченного и принес денежные средства, после чего был задержан оперативными сотрудниками. 
В отношении подозреваемого СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ – "Покушение на дачу взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере". Законодательством за подобные деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. 

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