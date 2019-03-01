В Волгоградской области разбойник убежал из офиса микрозаймов с 650 рублями

Расследования 01.03.2019 13:18
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01.03.2019 13:18
В Камышине ограбили офис микрофинансовой организации. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая сотруднице емкостью, в которой, по его словам, находилась соляная кислота, похитил 650 рублей, после чего скрылся. Женщина успела нажать кнопку тревожной сигнализации, однако преступник убежал до приезда сотрудников ЧОПа.
Приметы преступника: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Одет: черная болоньевая куртка, джинсы синего цвета, шапка вязанная черного цвета, на лице медицинская маска.
По факту совершения разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Законодательством за содеянное предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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