Спорт

В Волгограде для футбольного поля на площадке ВГАФК ищут «смотрителей»

Спорт 28.02.2019 17:47
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28.02.2019 17:47


В сумму более 4,6 миллиона рублей обойдется Волгоградской академии физической культуры содержание футбольного поля на тренировочной площадке, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, контракт будет заключен с победителем электронного аукциона на оказание услуг по сервисному обслуживанию футбольного поля с натуральным покрытием. Площадь газона поля составляет 9322 кв.м., а само футбольное поле размером 105 на 68 метров.
Все работы, которые должны быть проведены в период с 1 апреля по 1 декабря 2019 года, расписаны по месяцам. Так, газон должны регулярно косить, поливать, удобрять, удалять сорняки, производить подсев многолетних трав и аэрацию, а в зимнее время при необходимости убирать снег. До проведения тренировок и матчей обязательная "игровая" стрижка поля шпиндельной косилкой, нанесение разметки поля, ремонт поля после тренировки или матча.

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