Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде обновленный ГДЮЦ прошел испытание «пожаром»

Аналитика 28.02.2019 20:02
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28.02.2019 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: приговор убийце-расчленителю, грипп не отпускает, учения в ГДЮЦе, Масленица на подходе и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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