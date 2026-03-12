ПВО сбила 11 БПЛА на подлете к Волгоградской области





Ночью 12 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. 30 БПЛА уничтожили в Краснодарском крае 14 – в Ерыму, 10 – в Ростовской области, 8 – над Черным морем.

Также военные сбили по 5 беспилотников в Брянской и Белгородской областях, 3 – в Курской, 2 – в Калужской. Еще 2 БПЛА уничтожили в Азовском море и 1 – в Воронежской.



Напомним, в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал с вечера 11 марта до утра 12 в течение почти 9 часов.





