Засветившийся перед ЧМ-2018 в Волгограде кран-великан монтируют в ЦПКиО





В ЦПКиО устанавливают 750-тонный кран, который в период подготовки к ЧМ-2018 был задействован в монтаже фасада «Волгоград Арена». На этот раз, как сообщил директор парка Андрей Еркин, очень большой кран применят для строительства 120-метрового вантового колеса обозрения.





Высота крана - 42 метра, длина стрелы - 77 метров. Специально для этой машины, которая сама весит около 800 тонн, возвели специальную площадку из бетонных плит.





Напомним, в настоящее время в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде ведутся работы по монтажу 120-метрового вантового колеса обозрения, которое назвали «Звезда Сталинграда». В разборном состоянии аттракцион привезли из Китая. Следом из этой страны прибыли и специалисты, под контролем которых устанавливается гигантское колесо.





Всего на аттракционе будет 68 кабинок вместимостью 6 человек, с кондиционерами. Полный оборот колесо сделает за 23 минуты. За это время можно будет с высоты птичьего полета увидеть весь мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и панораму города в обе стороны.





