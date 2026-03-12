



Фроловский городской суд отказал банку во взыскании с наследников задолженности по кредитной карте, выданной клиенту более 10 лет назад. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, банк предъявил родственникам умершего мужчины требование оплатить долг в размере почти 148 тысячи рублей. Мужчина еще в феврале 2014 года оформил кредитку с лимитом до 300 тысяч рублей под 29% годовых. В 2017 году он умер, не рассчитавшись по долгам.

Наследниками умершего заемщика являются дочь и несовершеннолетний сын. С них банк и потребовал возвращения долга. Стороной ответчика было заявлено о пропуске срока исковой давности.



Выяснилось, что в декабре 2014 года банку был выдан судебный приказ о взыскании с жителя Фролово задолженности по договору. Однако к исполнению он не предъявлялся. В апреле 2015 года банком в адрес заёмщика направлялся заключительный счёт с требованием оплаты в течение 30 дней. Но с иском о взыскании денег банкиры обратились в суд только в ноябре 2025 года.



То есть банк более 10 лет не предъявлял требований о погашении задолженности. Это свидетельствует о злоупотреблении правом, подчеркнули в суде.



Фроловский городской суд Волгоградской области, учитывая, что истцом ходатайств о восстановлении пропущенного срока истцом не заявлено, достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих уважительность причины пропуска срока, не представлено, в удовлетворении исковых требований банка отказал.



Решение в законную силу не вступило.





