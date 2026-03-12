С погибшим в ДНР командиром штурмовиков простятся в Урюпинске

Завтра, 13 марта, урюпинцы простятся с участником СВО сержантом Александром Поволокиным – командиром взвода штурмовой роты. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, Александр заключил контракт в 2023 году.

Он героически погиб в боях около населенного пункта Невельское в ДНР, выполнив свой воинский долг до конца. Воину было 39 лет. У него остались жена и дети.