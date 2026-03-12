Главное

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Общество

Что ждет волгоградских дачников в новом сезоне: смотрим законы

Общество 12.03.2026 08:16
0
12.03.2026 08:16


Российских дачников, в том числе волгоградцев,  в новом сезоне ждут новшества. Об изменениях в  законодательстве рассказали в «Парламентской газете», передает V102.RU.

Борьба с борщевиком

С 1 марта владельцы участков обязаны бороться с инвазивными растениями, прежде всего с борщевиком Сосновского. По новым правилам его должны уничтожать собственники на всех типах земель, а не только на сельскохозяйственных. Регионы сами составляют свои перечни опасных видов, и за неустранение нарушений физических лиц оштрафуют на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а должностных лиц — от 50 до 100 тысяч.

Освоение земель

Кроме того, сохраняется требование об обязательном освоении земли. Собственникам участков дают три года с момента покупки, чтобы начать использовать территорию по назначению. За бездействие им грозят штрафы в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Признаками неосвоенного участка считают захламленность территории более года или зарастание сорняками выше метра на половине площади.

Без крокодилов и бегемотов

С этого года в России также запрещено содержать на дачных участках диких животных из специального перечня. В него включены, например: кобры, питоны и удавы длиной более четырех метров, крокодилы, моржи, тюлени, бегемоты, морские змеи, снежные барсы, пумы, рыси, некоторые виды черепах, китообразных, ящериц, пауков и скорпионов.

За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей и конфискация животного. А если действиями животного был причинен ущерб, то штраф может вырасти до 30 тысяч рублей. 

Как жарить шашлык

Также изменились правила пожарной безопасности на участках: мангал теперь можно ставить не ближе пяти метров от дома, а открытый костер — минимум в 50 метрах от построек.

ТКО

Ужесточен  контроль обращения с отходами — владельцам участков запрещено складировать мусор на территории, закапывать его в землю или сливать бытовые стоки в канавы. Все отходы нужно вывозить на контейнерные площадки товарищества. За нарушение предусмотрены штрафы до трех тысяч рублей.

Дачная амнистия

Собственники смогут оформить свои дачные постройки по упрощенной процедуре благодаря продленной до 2031 года дачной амнистии. Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти. По упрощенной схеме можно оформить жилые и садовые дома площадью до 500 квадратных метров, высотой не более 20 метров и до трех этажей включительно. Для таких объектов не нужна будет экспертиза проекта и разрешение на строительство. Аналогичный порядок действует и для капитальных хозяйственных построек — бань, сараев и колодцев.

При этом все построенные объекты необходимо регистрировать сразу после завершения работ — использовать незарегистрированные строения теперь запрещено. Для оформления достаточно подготовить технический план и подать документы в Росреестр через МФЦ.

Цифровые технологии

Помимо этого, с прошлого года садовые товарищества перешли в онлайн-формат. Дачники получили возможность участвовать в заочных собраниях и голосовать через портал «Госуслуги». Голосование проходит в электронном виде, а система автоматически подсчитывает результаты. При этом оставили возможность участия через бумажные бюллетени, но соответствующие положения должны быть заранее внесены в устав СНТ.

Льготы

Также для владельцев дачных домов предусмотрели налоговые льготы. Теперь при расчете налога на жилой дом применяется вычет в размере 50 квадратных метров. Если площадь постройки не превышает этот порог, платить за нее в 2026 году не придется вовсе.


