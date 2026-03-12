Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Общество

ИП из Волгоградской области продавал ветпрепараты без лицензии

Общество 12.03.2026 08:49
0
12.03.2026 08:49


Индивидуальный предприниматель из Волгоградской области оштрафован по решению суда за реализацию ветпрепаратов без лицензии. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель продал 22 упаковки лекарств для лечения животных, тогда как он не имел разрешения на ведение фармацевтической деятельности. Нарушение было зафиксировано путем анализа данных, содержащихся в ФГИС «ВетИС» компонентах «Меркурй», «Цербер», «Гален» и мониторинга оборота товаров в реестре лицензий Россельхознадзора.

До суда нарушителю было выдано предписание с требованием снять с продажи все лекарственные средства до получения необходимых документов. Суд, рассмотрев материалы дела, признал требования надзорного ведомства обоснованными и привлек предпринимателя к административной ответственности.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.03.2026 09:40
Общество 12.03.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 09:38
Общество 12.03.2026 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 09:24
Общество 12.03.2026 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 09:05
Общество 12.03.2026 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 08:49
Общество 12.03.2026 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 08:40
Общество 12.03.2026 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 08:16
Общество 12.03.2026 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 07:38
Общество 12.03.2026 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 07:03
Общество 12.03.2026 07:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 06:47
Общество 12.03.2026 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 06:28
Общество 12.03.2026 06:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 05:41
Общество 12.03.2026 05:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 21:50
Общество 11.03.2026 21:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 21:27
Общество 11.03.2026 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 20:38
Общество 11.03.2026 20:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:40
В Волгограде проверят сирены 12 мартаСмотреть фотографии
06:38
Учёные РАН предупредили волгоградцев о геомагнитном всплеске на исходе неделиСмотреть фотографии
06:24
С погибшим в ДНР командиром штурмовиков простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
06:05
В Волгограде и области 12 марта прозвучит сигнал тревогиСмотреть фотографии
05:49
ИП из Волгоградской области продавал ветпрепараты без лицензииСмотреть фотографии
05:40
В Волгоградской области 120 опор ЛЭП обволокли незаконные сетиСмотреть фотографии
05:16
Что ждет волгоградских дачников в новом сезоне: смотрим законыСмотреть фотографии
04:51
В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за утечку стоковСмотреть фотографии
04:38
ПВО сбила 11 БПЛА на подлете к Волгоградской областиСмотреть фотографии
04:03
Участник СВО стал старшим тренером Академии «Ротор»Смотреть фотографии
03:47
9-часовая угроза атаки БПЛА снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
03:28
Пацанка из Волгограда снялась в популярном реалити на канале «Пятница»Смотреть фотографии
03:10
Машину волгоградца разбили трубой из-за парковочного конфликтаСмотреть фотографии
02:41
Четверть миллиона волгоградцев вступили в общедомовые чаты в MAХСмотреть фотографии
18:50
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
18:27
Волгоградских чиновников и депутатов освободят от тотального аудита доходовСмотреть фотографии
17:38
«Не исключён подъём малых рек до опасных значений»: Волгоградский ЦГМС уточнил прогноз на весенний паводокСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. ХорошеваСмотреть фотографии
16:38
В Волгоградской области беспилотники и камеры с ИИ начнут спасать утопающихСмотреть фотографии
15:35
Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи»Смотреть фотографии
15:31
В 16,6 млн обойдется проект реконструкции энергосетей на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
14:53
Участник бизнеса с ЦРБ на фиктивной инвалидности осужден под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:24
На волгоградку завели дело после «пьяного» ДТП с бегством 8 мартаСмотреть фотографии
13:29
ВРП в Волгоградской области превысил полтора триллиона рублейСмотреть фотографии
13:03
Волгоградцам объяснили, как получить вычеты за фитнес и спортСмотреть фотографии
12:23
Суд в Волгограде по делу экс-депутата Короткова хотели закрыть из-за его доходовСмотреть фотографии
12:03
Глава Экосовета Соловьева актуализировала задачи по восстановлению лесов в регионеСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом ищут желающих вложиться в строительство зоны дорожного сервисаСмотреть фотографии
11:29
Суд в Волгограде из-за нелегала приостановил работу ИПСмотреть фотографии
10:34
Волгоградские овощи выдержали 238 испытаний в лабораторииСмотреть фотографии
 