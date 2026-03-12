Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
Федеральные новости
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Учёные РАН предупредили волгоградцев о геомагнитном всплеске на исходе недели

12.03.2026 09:38
12.03.2026 09:38


В пятницу 13 марта волгоградцы испытают на себе влияние геомагнитных возмущений. Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, прогнозируют в вечерние часы начало 5-балльной магнитной бури.

Рост активности ожидается со второй половины дня, когда 2-балльный гиромагнитный штиль, прогнозируемый с 12 на 13 марта, сменится резким ростом индексов. Своего пика магнитная буря достигнет в пятницу с 18:00 до 21:00. Однако уже к полуночи ненастье должно растерять силу и войти в состояние геомагнитного возбуждения. На 4-балльной отметке активность задержится до 12:00 14 марта, после чего вновь войдёт в спокойное состояние.

Отметим, 5-балльная магнитная буря по классификации специалистов считается слабой.

Фото из архива ИА «Высота 102»

12.03.2026 11:41
Общество 12.03.2026 11:41
12.03.2026 11:02
Общество 12.03.2026 11:02
12.03.2026 10:47
Общество 12.03.2026 10:47
12.03.2026 10:43
Общество 12.03.2026 10:43
12.03.2026 10:14
Общество 12.03.2026 10:14
12.03.2026 09:38
Общество 12.03.2026 09:38
12.03.2026 09:24
Общество 12.03.2026 09:24
12.03.2026 09:05
Общество 12.03.2026 09:05
12.03.2026 08:49
Общество 12.03.2026 08:49
12.03.2026 08:40
Общество 12.03.2026 08:40
12.03.2026 08:16
Общество 12.03.2026 08:16
12.03.2026 07:38
Общество 12.03.2026 07:38
12.03.2026 07:03
Общество 12.03.2026 07:03
12.03.2026 06:47
Общество 12.03.2026 06:47
12.03.2026 06:28
Общество 12.03.2026 06:28
12:25
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокамСмотреть фотографии
12:00
Переобувшегося в ТЦ волгоградца арестовали на 10 сутокСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде пропал бесследно 9-летний школьникСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда начаты поиски утонувшего в феврале мужчиныСмотреть фотографии
11:02
Полуметровый метеорит пролетел над Югом России и упал в Черное мореСмотреть фотографииCмотреть видео
10:47
Волгоградские чиновницы Панина и Казанкова вновь просят освободить их из СИЗОСмотреть фотографии
10:43
Засветившийся перед ЧМ-2018 в Волгограде кран-великан монтируют в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
«КАМАЗ» – «Ротор»: матч, где ничья может стать поражениемСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде во дворе МКД невнимательный водитель наехал на женщинуСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области банкиры терпели 10 лет, чтобы нажиться на наследникахСмотреть фотографии
09:38
Учёные РАН предупредили волгоградцев о геомагнитном всплеске на исходе неделиСмотреть фотографии
09:24
С погибшим в ДНР командиром штурмовиков простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде и области 12 марта прозвучит сигнал тревогиСмотреть фотографии
08:49
ИП из Волгоградской области продавал ветпрепараты без лицензииСмотреть фотографии
08:40
В Волгоградской области 120 опор ЛЭП обволокли незаконные сетиСмотреть фотографии
08:16
Что ждет волгоградских дачников в новом сезоне: смотрим законыСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за утечку стоковСмотреть фотографии
07:38
ПВО сбила 11 БПЛА на подлете к Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Участник СВО стал старшим тренером Академии «Ротор»Смотреть фотографии
06:47
9-часовая угроза атаки БПЛА снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:28
Пацанка из Волгограда снялась в популярном реалити на канале «Пятница»Смотреть фотографии
06:10
Машину волгоградца разбили трубой из-за парковочного конфликтаСмотреть фотографии
05:41
Четверть миллиона волгоградцев вступили в общедомовые чаты в MAХСмотреть фотографии
21:50
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:27
Волгоградских чиновников и депутатов освободят от тотального аудита доходовСмотреть фотографии
20:38
«Не исключён подъём малых рек до опасных значений»: Волгоградский ЦГМС уточнил прогноз на весенний паводокСмотреть фотографии
20:02
В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. ХорошеваСмотреть фотографии
19:38
В Волгоградской области беспилотники и камеры с ИИ начнут спасать утопающихСмотреть фотографии
18:35
Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи»Смотреть фотографии
18:31
В 16,6 млн обойдется проект реконструкции энергосетей на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
 