Минприроды назвало мешающие мусорной реформе проблемы

Газетный киоск 26.02.2019 08:54
4579 7
26.02.2019 08:54
РБК, 25 февраля 2019 года.
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин назвал проблемы, которые могут оказать негативное влияние на ход мусорной реформы. Об этом он заявил на первом профессиональном диалоге отрасли по управлению отходами в Сколково, передает корреспондент РБК.
Кобылкин назвал в числе проблем необоснованный пересмотр администрациями регионов тарифов и нормативов накопления (в Волгоградской, Курской и Орловской областях), а также перенос срока начала работы регионального оператора путем изменения соглашения между субъектом и компанией, что наблюдается в Краснодарском крае, Ленинградской и Амурской областях. Кроме того, министр упомянул отсутствие дифференцированного подхода при определении нормативов для населения сельской местности и мегаполисов и низкую собираемость платы за твердые коммунальные отходы (ТКО).
Он подчеркнул, что регионы могут совместно с федеральным центром снизить плату за ТКО за счет конкретных мероприятий. Речь идет о принятом правительством решении об освобождении региональных операторов от НДС и налога на прибыль, а также сохранении ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2018 года. Кобылкин указал, что также определен порядок формирования и изменения перечня санкционированных свалок.
«Предварительные расчеты регионов показывают, что эти нормы позволят снизить тариф до 30% от утвержденных на настоящее время значений», — сказал министр.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, замораживающее рост платы за негативное влияние на окружающую среду на уровне 2018 года. Медведев призвал власти субъектов не допустить ситуации, при которой тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО вырастет.
Реклама
Популярное по теме
05.02.2019 14:31
31607 9
15.02.2019 09:58
9413 2
01.02.2019 10:26
2519 2
Строительство объездной дороги вокруг Волгограда начнется в 2019 году15.02.2019 09:58
Газетный киоск 15.02.2019 09:58
9413 2 Обсудить
ФАС России нашла виновных в росте цен на бензин05.02.2019 14:31
Газетный киоск 05.02.2019 14:31
31607 9 Обсудить
В Волгограде у нефтепровода обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны01.02.2019 10:26
Газетный киоск 01.02.2019 10:26
2519 2 Обсудить
В Саратовской области около 40 человек пострадали при взрыве газа в кафе26.01.2019 21:54
Газетный киоск 26.01.2019 21:54
9389 0 Обсудить
После ЧМ-2018 в России остались нелегально более 5 тыс иностранцев25.01.2019 15:29
Газетный киоск 25.01.2019 15:29
2828 4 Обсудить
В Саратовской области молодогвардейцы «Единой России» забросали елками офис мусорного регоператора21.01.2019 17:20
Газетный киоск 21.01.2019 17:20
6730 5 Обсудить
«С автобусом все плохо»: общественный транспорт со времен СССР в Волгоградской области остался дефицитом03.01.2019 05:19
Газетный киоск 03.01.2019 05:19
16911 0 Обсудить
Рейтинг неплательщиков: Волгоградская элита входит в новый год с долгами28.12.2018 14:38
Газетный киоск 28.12.2018 14:38
5716 15 Обсудить
Прокурору Москвы Владимиру Чурикову ищут замену13.12.2018 16:20
Газетный киоск 13.12.2018 16:20
14499 9 Обсудить
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарств10.12.2018 07:33
Газетный киоск 10.12.2018 07:33
4715 18 Обсудить
Путин поговорил с девочкой из Волгоградской области и исполнил ее мечту08.12.2018 21:12
Газетный киоск 08.12.2018 21:12
15028 0 Обсудить
СМИ вспомнили лишенных неприкосновенности депутатов от Волгоградской области07.12.2018 11:18
Газетный киоск 07.12.2018 11:18
4439 16 Обсудить
Астраханский депутат похудел за две недели на «прожиточном минимуме»27.11.2018 12:47
Газетный киоск 27.11.2018 12:47
7187 7 Обсудить
Музей в Волгограде запустил акцию за присвоение аэропорту имени маршала Чуйкова25.11.2018 12:44
Газетный киоск 25.11.2018 12:44
2838 0 Обсудить
Большинство ветеранов Волгограда голосуют за присвоение аэропорту города имени Маресьева22.11.2018 08:24
Газетный киоск 22.11.2018 08:24
3033 24 Обсудить
Реклама