Газетный киоск

Минприроды назвало мешающие мусорной реформе проблемы

Газетный киоск 26.02.2019 08:54
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26.02.2019 08:54


РБК, 25 февраля 2019 года. 
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин назвал проблемы, которые могут оказать негативное влияние на ход мусорной реформы. Об этом он заявил на первом профессиональном диалоге отрасли по управлению отходами в Сколково, передает корреспондент РБК.
Кобылкин назвал в числе проблем необоснованный пересмотр администрациями регионов тарифов и нормативов накопления (в Волгоградской, Курской и Орловской областях), а также перенос срока начала работы регионального оператора путем изменения соглашения между субъектом и компанией, что наблюдается в Краснодарском крае, Ленинградской и Амурской областях. Кроме того, министр упомянул отсутствие дифференцированного подхода при определении нормативов для населения сельской местности и мегаполисов и низкую собираемость платы за твердые коммунальные отходы (ТКО).
Он подчеркнул, что регионы могут совместно с федеральным центром снизить плату за ТКО за счет конкретных мероприятий. Речь идет о принятом правительством решении об освобождении региональных операторов от НДС и налога на прибыль, а также сохранении ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2018 года. Кобылкин указал, что также определен порядок формирования и изменения перечня санкционированных свалок.
«Предварительные расчеты регионов показывают, что эти нормы позволят снизить тариф до 30% от утвержденных на настоящее время значений», — сказал министр.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, замораживающее рост платы за негативное влияние на окружающую среду на уровне 2018 года. Медведев призвал власти субъектов не допустить ситуации, при которой тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО вырастет.

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