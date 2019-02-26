Минприроды назвало мешающие мусорной реформе проблемы





РБК, 25 февраля 2019 года.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин назвал проблемы, которые могут оказать негативное влияние на ход мусорной реформы. Об этом он заявил на первом профессиональном диалоге отрасли по управлению отходами в Сколково, передает корреспондент РБК.

Кобылкин назвал в числе проблем необоснованный пересмотр администрациями регионов тарифов и нормативов накопления (в Волгоградской, Курской и Орловской областях), а также перенос срока начала работы регионального оператора путем изменения соглашения между субъектом и компанией, что наблюдается в Краснодарском крае, Ленинградской и Амурской областях. Кроме того, министр упомянул отсутствие дифференцированного подхода при определении нормативов для населения сельской местности и мегаполисов и низкую собираемость платы за твердые коммунальные отходы (ТКО).

Он подчеркнул, что регионы могут совместно с федеральным центром снизить плату за ТКО за счет конкретных мероприятий. Речь идет о принятом правительством решении об освобождении региональных операторов от НДС и налога на прибыль, а также сохранении ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2018 года. Кобылкин указал, что также определен порядок формирования и изменения перечня санкционированных свалок.

«Предварительные расчеты регионов показывают, что эти нормы позволят снизить тариф до 30% от утвержденных на настоящее время значений», — сказал министр.