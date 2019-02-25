Расследования

В Волгограде расследуют дело о мошенничестве с федеральными деньгами при ремонте «Ролика»

Расследования 25.02.2019 12:13
11483 17
25.02.2019 12:13

О возбуждении уголовного дела по факту хищения средств федерального бюджета, выделенных на реставрацию объекта культурного наследия «Место, где в 1942 – 1943 гг. находился блиндаж пункта связи (позывной «Ролик») дивизии генерала Людникова Ивана Ильича» стало известно сегодня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, проверкой надзорного органа установлено, что подрядной организацией более чем на 2 миллиона рублей завышена стоимость ремонтно-восстановительных работ на объекте культурного наследия федерального значения. Ряд реставрационных работ, предусмотренных локально-сметными расчетами, фактически не выполнен. В то же время денежные средства, выделенные из федерального бюджета на проведение реставрации памятника, в сумме 4 миллионов 538 тысяч рублей получены подрядной организацией - компанией «Промстройреставрация» в полном объеме. Расследование уголовного дела проводится УМВД России по  Волгограду.

История о том, как памятник героям Сталинградской битвы стал разрушаться сразу после дорогостоящего ремонта, ранее получила огласку в местных и федеральных СМИ.

Сразу после скандала, в  территориальном управлении Росимущества в Волгоградской области, которое  являлось заказчиком ремонтных работ памятника на «острове Людникова», сменилось руководство. Должность покинула Светлана Плюшкина. Временно исполняющим обязанности руководителя управления назначен Александр Хрипко. Сейчас объект культурного наследия федерального значения снова окружен временным забором и строительными лесами. 



Памятник «Ролик» сооружен в 1955 году на территории Нижнего поселка завода «Баррикады». Монумент установлен на месте, где располагался пункт связи 138-й стрелковой дивизии. Надпись на бронзовой мемориальной доске гласит: «В блиндаже на берегу Волги в 1942 году 4 героя-связиста 138-й стрелковой дивизии товарищи Ветошкин, Кузьминский, Харазия и Колосовский, их позывной «Ролик», в течение 6 недель упорно удерживали пункт связи и не пропустили немецко-фашистских захватчиков».

138-я стрелковая дивизия под командованием полковника Ивана Людникова переправилась через Волгу 16 октября 1942 года и в течение многих дней, будучи полуокруженной, стойко держала оборону на участке около 700 метров по фронту вдоль Волги и 400 метров в глубину (от берега к территории завода «Баррикады»). 21 декабря 1942 года части дивизии перешли в наступление и прорвали блокаду с юга. Участок кровавой обороны героической дивизии в Волгограде называют «Остров Людникова». 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Матери убитых девушек пришли в Волгоградский облсуд посмотреть в глаза расчленителю
12.02.2019 10:47
27073 0
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)
18.02.2019 17:24
25194 15
В Волгограде расследуют дело о мошенничестве с федеральными деньгами при ремонте «Ролика»
25.02.2019 12:13
11484 17
Расследования
25.02.2019 17:09
Расследования 25.02.2019 17:09
160 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.02.2019 14:30
Расследования 25.02.2019 14:30
10401 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.02.2019 12:42
Расследования 25.02.2019 12:42
1130 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.02.2019 13:56
Расследования 23.02.2019 13:56
17004 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.02.2019 09:13
Расследования 22.02.2019 09:13
7052 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.02.2019 08:59
Расследования 22.02.2019 08:59
5124 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.02.2019 13:47
Расследования 21.02.2019 13:47
3917 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.02.2019 17:47
Расследования 20.02.2019 17:47
8224 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.02.2019 16:01
Расследования 20.02.2019 16:01
1315 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.02.2019 12:08
Расследования 20.02.2019 12:08
6379 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.02.2019 11:58
Расследования 20.02.2019 11:58
5368 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.02.2019 09:10
Расследования 20.02.2019 09:10
3853 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.02.2019 15:00
Расследования 19.02.2019 15:00
9128 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.02.2019 14:31
Расследования 19.02.2019 14:31
1738 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.02.2019 11:26
Расследования 19.02.2019 11:26
5046 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:15
Что такое «Зеленая книга»? И почему она получила «Оскар»Смотреть фотографии
17:09
В Волгограде троим членам "топливной банды" смягчили наказаниеСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской области ликвидируют последствия аварии на ТЭЦСмотреть фотографии
17:02
Волгоградец взыскал с мэрии ущерб за разрушенный при ремонте улицы Ангарской гаражСмотреть фотографии
17:00
Губернатор Волгоградской области озадачил чиновников по итогам Послания президента России Смотреть фотографии
15:51
В Волгоградской области стали «сыпаться» дома для переселенцев из аварийного жильяСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде курьер получил солидный срок за попытку сбыта 100 доз наркотикаСмотреть фотографии
15:38
В Волгоград пришла эпидемия простудыСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде мошенники неизменно находят жертв среди доверчивых жителейСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области вновь развернулись судебные «бои» стратегического назначения за аэродромСмотреть фотографии
12:43
Сбербанк запустил онлайн – сервис «Сбербанк Инкассация»Смотреть фотографии
12:42
Жителя Волгоградской области избавили от «клейма» наркоторговцаСмотреть фотографии
12:20
Забирали деньги у пенсионеров: в Волжском задержаны пособники мошенников Смотреть фотографии
12:13
В Волгограде расследуют дело о мошенничестве с федеральными деньгами при ремонте «Ролика»Смотреть фотографии
10:19
Дом офицеров в Волгограде суд закрыл на неопределенное времяСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области на московской трассе погиб дальнобойщикСмотреть фотографии
10:08
Под Волгоградом уборочная машина свалилась в балку из-за наледи на дорогеСмотреть фотографии
08:13
Приостановление газоснабжения только на законных основаниях
05:26
Отстаем от соседей: в Волгоградской области стали меньше строить и больше естьСмотреть фотографии
19:29
«И вам не хворать»: в здравоохранении Волгоградской области назрели перемены Смотреть фотографииCмотреть видео
16:20
Главный финансист Волгоградской облдумы оказался в оппозиции партии властиСмотреть фотографии
15:25
В Волгоградской области работу завода приостанавливают из-за нарушенийСмотреть фотографии
14:35
«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из СирииСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области отдали больше миллиарда рублей за нарушение ПДДСмотреть фотографии
12:14
Волгоградцы требуют от мусорного регоператора цивилизованного подхода к сбору ТКОСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области «полиэтиленовые города» поддерживают плохую репутациюСмотреть фотографии
10:54
Через 6 лет волгоградские чиновники обещают привести в достойный вид 50% региональных дорогСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде женщина чуть не лишилась ноги из-за невнимательного водителяСмотреть фотографии
09:23
5 человек пострадали в аварии на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Ремонтом дороги через Волжскую ГЭС займется исследователь «танцующего моста»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 