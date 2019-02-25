О возбуждении уголовного дела по факту хищения средств федерального бюджета, выделенных на реставрацию объекта культурного наследия «Место, где в 1942 – 1943 гг. находился блиндаж пункта связи (позывной «Ролик») дивизии генерала Людникова Ивана Ильича» стало известно сегодня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, проверкой надзорного органа установлено, что подрядной организацией более чем на 2 миллиона рублей завышена стоимость ремонтно-восстановительных работ на объекте культурного наследия федерального значения. Ряд реставрационных работ, предусмотренных локально-сметными расчетами, фактически не выполнен. В то же время денежные средства, выделенные из федерального бюджета на проведение реставрации памятника, в сумме 4 миллионов 538 тысяч рублей получены подрядной организацией - компанией «Промстройреставрация» в полном объеме. Расследование уголовного дела проводится УМВД России по Волгограду.

История о том, как памятник героям Сталинградской битвы стал разрушаться сразу после дорогостоящего ремонта, ранее получила огласку в местных и федеральных СМИ.

Сразу после скандала, в территориальном управлении Росимущества в Волгоградской области, которое являлось заказчиком ремонтных работ памятника на «острове Людникова», сменилось руководство. Должность покинула Светлана Плюшкина. Временно исполняющим обязанности руководителя управления назначен Александр Хрипко. Сейчас объект культурного наследия федерального значения снова окружен временным забором и строительными лесами.









Памятник «Ролик» сооружен в 1955 году на территории Нижнего поселка завода «Баррикады». Монумент установлен на месте, где располагался пункт связи 138-й стрелковой дивизии. Надпись на бронзовой мемориальной доске гласит: «В блиндаже на берегу Волги в 1942 году 4 героя-связиста 138-й стрелковой дивизии товарищи Ветошкин, Кузьминский, Харазия и Колосовский, их позывной «Ролик», в течение 6 недель упорно удерживали пункт связи и не пропустили немецко-фашистских захватчиков».

138-я стрелковая дивизия под командованием полковника Ивана Людникова переправилась через Волгу 16 октября 1942 года и в течение многих дней, будучи полуокруженной, стойко держала оборону на участке около 700 метров по фронту вдоль Волги и 400 метров в глубину (от берега к территории завода «Баррикады»). 21 декабря 1942 года части дивизии перешли в наступление и прорвали блокаду с юга. Участок кровавой обороны героической дивизии в Волгограде называют «Остров Людникова».