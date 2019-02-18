



1 канал: «В Волгограде прокуратура подключилась к выяснению того, почему через два месяца после реставрации начала сыпаться штукатурка с монумента героям Сталинградской битвы. При этом на работы была выделена солидная сумма — 4,5 миллиона рублей».

Справка ИА «Высота 102»: Памятник, о котором идет речь в репортаже 1 канала, сооружен в 1955 году на территории Нижнего поселка завода «Баррикады». Монумент установлен на месте, где располагался пункт связи 138-й стрелковой дивизии. Надпись на бронзовой мемориальной доске гласит: «В блиндаже на берегу Волги в 1942 году 4 героя-связиста 138-й стрелковой дивизии товарищи Ветошкин, Кузьминский, Харазия и Колосовский, их позывной «Ролик», в течение 6 недель упорно удерживали пункт связи и не пропустили немецко-фашистских захватчиков».

138-я стрелковая дивизия под командованием полковника Ивана Людникова переправилась через Волгу 16 октября 1942 года и в течение многих дней, будучи полуокруженной, стойко держала оборону на участке около 700 метров по фронту вдоль Волги и 400 метров в глубину (от берега к территории завода «Баррикады»). 21 декабря 1942 года части дивизии перешли в наступление и прорвали блокаду с юга. Участок кровавой обороны героической дивизии в Волгограде называют «остров Людникова».



