Борьба с коррупцией 21.02.2019 11:34
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21.02.2019 11:34
Возбуждено уголовное дело в отношении врача-инфекциониста и медицинской сестры районной поликлиники в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, в зависимости от роли каждой они подозреваются в получение должностным лицом взятки за незаконные действия, служебном подлоге, изготовлении поддельных бланков.
По данным следствия, 5 февраля текущего года местный житель поинтересовался у медицинской сестры отделения платных услуг сможет ли она помочь в оформлении справок для водителей. Женщина согласилась и пояснила, что за символическую плату она готова сделать это без проведения фактического осмотра граждан и даже в отсутствие справок психоневрологического и наркологического диспансеров. Каждый такой документ будет стоить 3000 рублей. На следующий день мужчина передал медсестре копии 11 паспортов, а затем перечислил на её банковскую карту 33 тысячи рублей. Собственноручно заполнив необходимые бланки документов, она отдала их врачу-инфекционисту для утверждения, пообещав заплатить за каждую подпись по одной тысяче рублей. Своё слово она сдержала, осуществив перевод на банковскую карту врача.
Спустя неделю, мужчина вновь обратился к медицинской сестре, отдав ей копии еще 11 паспортов и деньги, 33 тысячи рублей, часть из которых она в этот же день перевела врачу, в качестве аванса за будущие подписи. Однако, этого уже не потребовалось - преступная деятельность медицинских работниц была пресечена оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.
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