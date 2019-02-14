В Волгограде соседи убили пенсионерку и бросили тело в овраг





По подозрению в убийстве женщины, тело которой было найдено накануне в овраге недалеко от садоводческого товарищества «Восход» в Кировском районе Волгограда, задержаны ее соседи по съемной квартире, сообщает ИА «Высота 102». По данным СУ СКР по Волгоградской области, на теле женщины были следы ожогов и ушибленные раны головы. В первые часы расследования следователям территориального подразделения СКР во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска полиции удалось установить не только личность погибшей, но и лиц, причастных к совершению этого особо тяжкого преступления.

В настоящее время по подозрению в убийстве 68-летней волгоградки задержаны 32-летняя местная жительница и её 26-летний сожитель, с которыми потерпевшая проживала вместе в арендованной квартире. Результаты осмотра жилища, проведенного с применением криминалистической техники, не оставили сомнений - над пенсионеркой расправились именно там, а уже потом её тело вывезли в балку, где пытались сжечь.

Следователям предстоит выяснить мотивы убийства пожилой женщин, но уже сейчас известно, что это был не первый случай рукоприкладства по отношению к ней со стороны квартиранта. При этом, в моменты агрессии мужчины в ход шло всё, что попадало ему под руку, в том числе предметы мебели. В квартире на кухонной табуретке следователями обнаружены следы крови, принадлежащей, вероятнее всего, потерпевшей.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые допрошены, однако вину в содеянном признал лишь мужчина, который сообщил следователям, что убийство было совершено еще неделю назад. Сожительница задержанного от дачи каких-либо показаний отказывается. Расследование уголовного дела продолжается.



